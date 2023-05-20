ارتفاع معدلات توريد القمح في كفر الشيخ لـ149 ألف طن

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة في محافظة كفر الشيخ، أن نسبة توريد القمح المحلي على نطاق المحافظة، قد بلغت اليوم السبت، نحو 149 ألف طن و345 كيلو قمح.

وتابع: وذلك وسط تدفق عمليات توريد القمح من قبل المزارعين بالمحافظة، وذلك من خلال الشون والهناجر المخصصة لاستقبال القمح على مدار اليوم، مشيراً إلى متابعة تسهيل كافة الإجراءات الخاصة باستقبال محصول القمح دون وجود أي عراقيل.

توريد القمح في محافظة كفر الشيخ موسم 2023

وأوضح «عماد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عمليات توريد القمح في محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، شهدت كثافة كبيرة، مع استمرار عمليات التوريد للقمح على مدار الساعة، لافتاً إلى سير عمليات دخول أطنان القمح للوزن، واستخراج المحررات الرسمية للمستحقين من المزارعين عقب عمليات التوريد.

موسم حصاد القمح في ربوع محافظة كفر الشيخ

وأشار إلى أن موسم حصاد القمح مستمر في محافظة كفر الشيخ، حيث بلغت نسبة حصاد المحصول على مستوى الإقليم، بلغت 81%، وذلك من خلال المساحات المنزرعة على مستوى محافظة كفر الشيخ، والتي بلغت إجمالها بواقع 254 ألف فدان قمح.