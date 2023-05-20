بعد فوزه بذهبية المصارعة الرومانية.. عمر حسين ابن كفر الشيخ: هدفي أكون بطل العالم

أعرب عمر محمد حسين، صاحب الـ16 عاماً، الحاصل على الميدالية الذهبية والمركز الأول وزن 51 ك، في بطولة أمم إفريقيا للمصارعة الرومانية للناشئين لعام 2023، والتي تُقام بتونس في الفترة من 15 إلى 21 مايو الجاري برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن بالغ سعادته بحصده المركز الأول في البطولة ورفع اسم مصر عالياً.

تحقيق الميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة أمم أفريقيا للمصارعة الرومانية

وقال «حسين»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن فوزه بالميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة أمم أفريقيا للمصارعة الرومانية لعام 2023، جاءت بعد مجهود وتدريب كبير، مضيفاً: «الحمد لله فوزت بالميدالية الذهبية للمرة الثانية على التوالى كان صعب عليا أفضل محافظ عليها بس ربنا قدرني ووقفت على المنصة تاني ودا يرجع الفضل ليه لوالدتي ووالدي وإخواتى إللي واقفين معايا وإخواتي في التمرين حقيقي شاكر فضلهم».

«حسين»: مفيش سقف لطموحنا وهدفنا الأولمبياد

وأوضح «حسين»، إن مدربيه في مركز شباب بيلا قد بذلوا مجهوداً كبيراً في إعداده لبطولة أمم أفريقيا للمصارعة الرومانية: «مدربيني كانوا هما سر نجاحي بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى ومنهم الكابتن ياسر صقر مدرب المنتخب القومي للمصارعة الرومانية اللي ماسبناش ومدلعنا آخر دلع، والكابتن أبو غنام الرحماني اللي معايا من صغري ووثق فيا، والكابتن أحمد حمد، والكابتن محمد غالي، والكابتن أدهم نور الدين، أخونا الكبير، وهدفي الفترة الجاية إني أكون بطل عالم مش بس أفريقيا، ومفيش سقف لطموحنا وهدفنا الأولمبياد إن شاء الله».

ويلعب «حسين»، ضمن صفوف المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، وهو ابن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة كفر الشيخ بمركز شباب بيلا، ويبلغ من العُمر 16 عاماً، ويدرس بالصف الأول الثانوي بمدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري الثانوية العسكرية بنين ببيلا، وسبق أن حصل علي المركز الأول في بطولة أمم أفريقيا للمصارعة الرومانية بالمغرب في عام 2022.

المنتخب القومي للمصارعة الرومانية يكتسح الترتيب العام لقارة أفريقيا

وحقق منتخب مصر للمصارعة الرومانية إنجاز رياضي كبير في بطولة أفريقيا للمصارعة الرومانية لعام 2023 بتونس الشقيق بقيادة الكابتن ياسر صقر، مدرب المنتخب الوطني، بعد أن حصد 24 ميدالية ذهبية و3 ميداليات برونزية وميدالية فضية، عبارة عن 9 ميداليات ذهبية للناشئين، و8 ميداليات ذهبية وميداليتين برونزيتين للشباب، و7 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وبرونزية للكبار، بجانب 3 كؤوس للثلاثة مراحل المشاركة في البطولة، حيث اكتسح المنتخب الترتيب العام لقارة أفريقيا، في البطولة التي تُقام من 15 حتى 21 مايو الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.