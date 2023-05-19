مدرب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية عن تحقيق 17 ميدالية: صنعنا المجد

أعرب الكابتن ياسر عبد الرحمن صقر، صاحب الـ45 عاماً، مدرب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية ومدرب المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة كفر الشيخ، ومركز شباب بيلا، عن بالغ سعادته بحصد المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية 17 ميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين، عبارة عن 9 ميداليات ذهبية للناشئين، و8 ميداليات ذهبية ميداليتين وبرونزيتين للشباب، و2 كأس بطولة، في بطولة أمم أفريقيا للمصارعة الرومانية لعام 2023، والتي تُقام بتونس فى الفترة من 15 إلى 21 مايو الجاري.

تحقيق 17 ميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين في بطولة أمم أفريقيا للمصارعة

وقال «صقر»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن حصد المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية 17 ميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين في بطولة أمم أفريقيا للمصارعة بتونس لعام 2023 شئ فريد لم يحدث منذ سنوات، مضيفاً: «سعيد إني قدرت أرجع هيبة المنتخب في أفريقيا، وأكتسح الساحة، والأبطال اللي معايا كلهم قدروا يحصدوا الذهب وصنعنا المجد لمصر كما لم يحدث من فترة».

«صقر»: فرحان بأولادي إللي بيمثلوا مركز شباب بيلا بكفر الشيخ

وتابع «صقر»، «لسه عندي أمل كبير مع المنتخب، ونفسي أحقق معاه أكتر، وأجيب ذهب لمصر في بطولة العالم والأولمبياد وعندنا خامات كويسة أقدر أشتغل معاها، ونوصل إن شاء الله، وكان معايا رجالة وقفوا وحققوا حلمهم وبذلوا أقصى مجهود، وقدرنا سوا نحقق الـ17 ميدالية ذهبية، والبرونزيتين، وفرحان بأولادي إللي بيمثلوا مركز شباب بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، وفخور ببعثة المنتخب لأنهم كانوا رجالة وقدروا يحافظوا علي نفسهم ونجحنا كلنا»، متوجهاً بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ولمجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة بقيادة اللواء عصام نوار، والسكرتير العام الدكتور محمود السيد، علي دعمهم اللامحدود للمنتخب الوطني للمصارعة.

استعدادات مكثفة لبطولة العالم للمصارعة الرومانية لعام 2023

وأكد «صقر»، إن هناك استعدادات مكثفة لبطولة العالم للمصارعة الرومانية لعام 2023، مستطرداً: «الفترة القادمة هتكون في إعداد وطموح مختلف، إحنا لسة محققناش حاجة وهدفي الأولمبياد، ومعايا مدربين وكفاءات في مركز شباب بيلا مستعدين وجاهزين للتحدي وشعارنا معاً للأولمبياد، وأحب أشكر قادة بيلا إللي بيساعدوا الكيان يكبر وكل يوم في تحدي جديد القائد أحمد حمد، والكابتن أبو غنام الرحماني، والكابتن محمد غالي، والكابتن أدهم نور الدين»، مشيراً إلي أنه سيعود إلى مصر قادماً من تونس غداً السبت، بصُحبة بعثة المنتخب عقب خوض بطولة أمم أفريقيا للمصارعة الرومانية لعام 2023.

المنتخب القومي للمصارعة الرومانية يكتسح الترتيب العام لقارة أفريقيا

وحقق منتخب مصر للمصارعة إنجاز رياضي كبير بحصوله على كأس البطولة الأفريقية للمصارعة بتونس الشقيق بقيادة الكابتن ياسر صقر، بحصوله علي 17 ميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين، عبارة عن 9 ميداليات ذهبية للناشئين، و8 ميداليات ذهبية ميداليتين وبرونزيتين للشباب، اكتسح بهم المنتخب الترتيب العام لقارة أفريقيا، في البطولة التي تُقام من 15 حتى 21 مايو الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.