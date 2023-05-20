محافظ كفر الشيخ يصدر قرارا بغلق منشأتين 15 يوما بعد ضبط أقماح بهما

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، غلق منشأتين لمدة 15 يوماً، وذلك بعد ضبط حملة مشتركة بين مديرية التموين بالمحافظة، ومباحث التموين لكمية تزن 10 أطنان قمح بهما، وفي حالة تكرار المخالفة، سيتم إغلاق المنشأتين شهراً.

وطالب جميع جهات الاختصاص تنفيذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وذلك لمخالفة المنشأتين قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 67 لسنة 2023 الخاص بضوابط تسويق القمح المحلي موسم 2023، وقيامهما بخلط القمح المحلي بأعلاف.

غلق مصانع أعلاف للمخالفة

وتضمن القرار غلق أحد مصانع الأعلاف بإحدى قرى مركز قلين، على خليفة ضبط 4 أطنان و900 كيلو قمح داخل المصنع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2442 جنح مركز قلين، كما تم غلق "مدشة"، حبوب بإحدى القرى، التابعة لمركز مطوبس، وذلك على غرار ضبط 5 أطنان و865 كيلو قمح، وتحرر المحضر رقم 854 جنح مركز مطوبس، في محافظة كفر الشيخ.

حملات تموينية مكثفة لضبط المخالفين

وكانت الحملة المشتركة بين التموين ومباحث التموين برئاسة عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد تمكنت من ضبط أكثر من 10 أطنان قمح بالمنشآتين، وجرى التحفظ على المضبوطات.