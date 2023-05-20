حوار وطني بحي الجمرك.. تجربة جديدة لمشاركة فئات المجتمع في حل المشكلات

عقد ديوان عام حي الجمرك أول، حوارا وطنيا بالإدارات المحلية، على غرار مؤتمر الحوار الوطني على مستوى الجمهورية لمشاركة الجميع في حل المشكلات ووضع أفضل المقترحات وآلية لها خاصة أن الإسكندرية تستقبل ملايين الزوار خلال موسم الصيف ومنها حي الجمرك لما يحتويه من العديد من المزارات السياحية والأثرية والشواطئ العامة ومجمع المساجد وقلعة قايتباى ومعرض العلوم البحرية وحلقة الأسماك وميناء النزهة والصيد.

المشاركة الإيجابية تساهم في سرعة الحل

وقالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك في الإسكندرية لـ«الوطن» إن هناك توجيهات من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية للأحياء بحسن الإدارة وسرعة حل أي مشكلة تواجه المواطنين، وجرى التفكير بشكل غير تقليدي وتقرر إقامة حوار وطني محلي داخل ديوان عام الحي وتوجيه الدعوة لكل فئات المجتمع لمناقشة جميع المشكلات للمشاركة الإيجابية لتساهم في سرعة الحل لأي مشكلة قبل أن تتفاقم وتصبح أزمة.

أهم المزارات السياحية بحي الجمرك

وأضافت رئيس حى الجمرك بالإسكندرية أن الحي يضم أغلب وأشهر المزارات السياحية التي تعد قبلة زوار الإسكندرية كمجمع المساجد، ومسجد المرسي أبو العباس، وسيدي ياقوت العرش والبوصيرى، والعدوي، وغيرها ممن يأتي إليهم الآلاف لزيارتهم، والمناطق الأثرية كقلعة قايتباى والطابية والكورنيش الجاذب لأهل الإسكندرية والمصطافين، في ظل استعدادات الحي لموسم الصيف لمواجهة المشاكل التي تؤرق زواره وأهل الحي حين يشاركون في الحوار سيشعرون بأنهم جزء من الدولة لهم حقوق وعليهم واجبات وعلى كل منا أداء دورة لتنهض مصر بمشاركة الجميع.

أسعار دخول شواطئ حي الجمرك

وأشارت «خليفة» إلى أن حي الجمرك خمسة شواطئ يتوافد عليها آلاف المصطافين وهى شاطئ سيد درويش المجانى بالأنفوشى وهو شاطئ مجانى بالكامل إلى جانب 3 شواطئ الخدمة لمن يطلبها وسعر الدخول 10 جنيهات شاملة الحصول على شمسية وكرسى واستعمال الحمام ووحدة خلع الملابس وفى حالة إحضار الرواد معداتهم تكون التذكرة 2 جنيه للفرد وهى ‏شاطئ الأنفوشى برأس التين و‏شاطئ باب البحر برأس التين، و‏شاطئ رأس التين الغربى، بجانب الخدمة المميزه في شاطئ رأس التين الشرقى وسعر تذكرة الدخول به 15جنيهًا شاملة الحصول على شمسية وكرسى واستعمال الحمام ووحدة خلع الملابس لعدد 4 أفراد.