إنذار جديد: حرارة قياسية تجتاح العالم بدءاً من 2023 الأعلى عبر التاريخ

حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التابعة للأمم المتحدة، من أن العالم سيشهد درجات حرارة قياسية هي الأعلى عبر التاريخ، خلال السنوات الخمس المقبلة، بدايةً من العام الحالي 2023 وحتى عام 2027، في إشارة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة في مناطق مختلفة من العالم.

العالم على وشك دخول «منطقة مجهولة»

وبحسب دراسة علمية، أعدتها المنظمة الأممية، وكشفت عن نتائجها مؤخراً، فإن ملامسة عتبة 1.5 درجة مئوية ارتفاعاً، المتوقعة خلال هذه السنوات، ستكون لها عواقب وخيمة، وستدخل العالم في «منطقة مجهولة».

وأوضحت أنه من المحتمل بنسبة 66% أن يتجاوز المتوسط السنوي لدرجات الحرارة العالمية بالقرب من سطح الأرض، مستويات ما قبل العصر الصناعي بمقدار 1.5 درجة مئوية، وذلك في عام واحد على الأقل في الفترة من 2023 حتى 2027، ومن المحتمل بنسبة 98% أن تكون سنة واحدة على الأقل، من ضمن السنوات الخمسة المقبلة، هي الأكثر حرارة عبر التاريخ.

عواقب وخيمة على الصحة والأمن الغذائي

وقال الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس، إن «هذا التقرير لا يعني أننا سنتجاوز على نحو دائم عتبة 1.5 درجة مئوية المحددة في اتفاق باريس، التي تشير إلى احترار على المدى البعيد ولسنوات عديدة، إلا أن المنظمة تدق ناقوس الخطر للإنذار بأن العالم سيتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية على نحو مؤقت، لكن بوتيرة متزايدة».

ونقلت شبكة «سكاي نيوز عربية» عن الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية قوله إنه «من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة العالمية لمستويات قياسية غير مسبوقة، وستكون لهذا الارتفاع عواقب جسيمة على صعيد الصحة، والأمن الغذائي، وإدارة المياه والبيئة، لذا علينا أن نكون على أهبة الاستعداد».