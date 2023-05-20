وزير الصحة يشارك في مؤتمر مواجهة الأوبئة المشتركة بالقارة الأفريقية

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، في جلسة مشتركة مع وزراء الصحة الأفارقة؛ لمناقشة المسودة المقدمة من المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض المشتركة الخاصة بالوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية الذي يعقد بـ«جنيف» بحضور السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة.

التأكيد على ضعف النظم الصحية العالمية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اجتماع وزراء الصحة الأفارقة، تضمن التأكيد على ضعف النظم الصحية العالمية في مواجهة الأوبئة، الذي اتضح بشكل كبير خلال جائحة كورونا، التي كشفت عن التفاوتات في الوصول إلى الإمدادات الطبية والتكنولوجية، مع فشل العديد من الجهود في الوصول العادل، وفي الوقت المناسب لإنقاذ الأرواح بالدول الأفريقية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع أكد ضرورة مراجعة تصميم وإدارة منصات التمويل والتدابير الطبية الوقائية «الحالية والمستقبلية» مع التوصية بالوصول في الوقت المناسب إلى المنتجات المنقذة للحياة ذات الصلة بالجائحة، وبأسعار معقولة وآمنة وفعالة، إلى جانب ضرورة العمل لضمان زيادة الاستثمارات مع الحاجة إلى دعم فوري وغير مشروط لإنشاء مبادرات التمويل المبتكرة في أفريقيا وتشغيلها بشكل سلس يتيح الوصول غير المشروط وفي الوقت المناسب إلى الموارد المالية خلال حالات الطوارئ الصحية العامة، على أساس مبادئ الإنصاف وحسن التوقيت وإمكانية التنبؤ بالجوائح، مع الالتزام بالاستقلالية والشمولية والمرونة والاستدامة.

إنتاج 60% من احتياجات القارة محليا

وتابع أن الاجتماع تضمن مناقشة المبادرة التي أطلقها الاتحاد الأفريقي؛ بهدف الوصول إلى إنتاج 60% من احتياجات القارة محليا، وإزالة جميع التحديات والعوائق التي تواجه الإنتاج المحلي، والمتعلقة بالملكية الفكرية والتجارة، إذ أن دول القارة تنتج حاليا 1% فقط من إجمالي احتياجاتها للقاحات.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن وزراء الصحة الأفارقة أكدوا خلال الاجتماع، أن مقاومة مضادات الميكروبات، تمثل تهديدا صحيا عاما وعالميا، مع زيادة خطر الإصابة بالعدوى المقاومة للأدوية، التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات، والإقامات الطويلة في المستشفيات، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، ما يقتضي العمل على تعزيز الإشراف على مضادات الميكروبات على نطاق عالمي، وتبادل المعرفة والموارد وأفضل الممارسات، مع الدعوة إلى الاستثمار في البحث والتطوير بمجال مقاومة مضادات الميكروبات.

وقال «عبدالغفار»، إن وزراء الصحة الأفارقة أجمعوا على ضرورة احترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المتعلقة بالطوارئ الصحية العامة مع الحاجة إلى توضيح وتمييز دور الهيئات الدولية في هذا الصدد، كما اتفق الوزراء على ضرورة الاحترام الصارم لسيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، والاستجابة الوبائية في حالات النزاع والأوضاع الإنسانية كخط أحمر لا يمكن التفاوض بشأنه أو المساومة عليه تحت أي ظرف من الظروف.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن وزراء الصحة الأفارقة أكدوا خلال الاجتماع، على أهمية تقوية وتمكين مؤسسات الصحة الإقليمية من أجل التأهب الوبائي وتدخلات الاستجابة، وضمان الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي وAfrica CDC في تنسيق جهود الاستجابة في القارة، وإنقاذ ملايين الأرواح، من خلال تطبيق أهداف ووظائف مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا، بما في ذلك مساعدة الدول الأعضاء، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وأصحاب المصلحة الآخرين، لسد الفجوات في الامتثال للوائح الصحية الدولية، وتفعيل اللوائح والقوانين المنظمة، لتفعيل حق مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا، سلطة إعلان حالة طوارئ الصحة العامة للأمن القاريPHECS بالتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء المتضررة.