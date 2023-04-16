تحصين 555 ألف رأس ماشية ضد الأوبئة والأمراض بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي.

تكثيف حملات تحصين الماشية

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

تحصين أكثر من 500 ألف رأس ماشية

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أعمالها 4 مارس 2023، قامت المديرية عن طريق 180 لجنة خلال 6 أسابيع من الحملة بتحصين 554 ألفا و526 رأس ماشية، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم عقد 675 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية.

680 لجنة تحصين

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات والتي بلغ عددها 680 لجنة متابعة لتيسير العمل وتذليل العقبات، مشيداً بإقبال المواطنين على الحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.