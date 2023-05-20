محافظ مطروح: توزيع أجهزة كهربائية على العرسان بدعم من الشعب الجمهوري (صور)

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم في الاحتفالية التي نظمها حزب الشعب الجمهوري وتوزيع هدايا أجهزة كهربائية على عدد 50 عروسة من فتيات مطروح ضمن مبادرة الحزب "مع الناس".

جاء ذلك بحضور اللواء النائب محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام رئيس الكتلة البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري، والعميد أحمد الألفى أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري، ولفيف من النواب وأعضاء الأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، وأعضاء الهيئة البرلمانية بمطروح، والعمدة خير رسلان الكميلي رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وأحمد جمعة بدر أمين التنظيم ويونس ادريس أمين حزب الشعب الجمهوري بمطروح، وأعضاء الأمانة، ورؤساء ومديري الأجهزة التنفيذية وذلك بمكتبة مصر العامة.

50 طاقم أجهزة كهربائية لعرائس وعرسان مطروح

وأكد محافظ مطروح للنواب وأعضاء الأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، اليوم السبت، على أهمية الدعم من خلال الأحزاب والمجتمع المدني للأسر الأكثر احتياجا علي أرض مطروح من تسليم وإهداء 50 طاقم أجهزة كهربائية من غسالة وبوتاجاز وثلاجة وخلاط، لـ50 عريس وعروسة للمساهمة فى التيسير عليهم اقتصادياً، وإيماناً بما أطلقته القيادة السياسية من عدة مبادرات وطنية وإنسانية خاصة في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتحديات العالمية والعمل على تكاتف جهود الاجهزة التنفيذية والشعبية لتوفير مزيد من الحياة الكريمة لكل مواطن مصرى.

دعم الأكثر احتياجا

ووجه محافظ مطروح ببيان الشكر للجهود المجتمعية الفاعلة لحزب الشعب الجمهورى لدعم في الأكثر احتياجا من مبادرة سواء الصحية والعلاجية أو دعم الشباب ولخدمة أهالى مطروح وتعاونهم في إدخال السرور والفرحة على قلوب أبناء مطروح.

كما وجه التهنئة لفتيات مطروح اللاتى تم اختيارهن ضمن المبادرة، مع تأكيد حرص محافظة مطروح على الترحيب بمثل هذه المبادرات المجتمعية الفاعلة لخدمة أهالي المحافظة وصولا إلى أقصى القرى والتجمعات، وتحقيق الصالح العام والمزيد من الخدمات لتوفير حياة كريمة لأهالى مطروح استكمالا لجهود القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة في تحقيق التنمية المنشودة في كافة ربوع الوطن.