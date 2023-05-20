سناء منصور تشيد بجلسة الهوية الوطنية في الحوار الوطني: ملف مهم للغاية

تحدثت الإعلامية سناء منصور، عن مشاركتها في جلسة الهوية الوطنية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، موضحةً: «شهد يوم الخميس الماضي مناقشة هوية الشعب المصري وكيفية الحفاظ عليها، ولا شك أن لهذا الملف أهمية كبيرة، وبخاصة عندما نتحدث عن الثقافة».

الهوية الوطنية تشمل العادات والتقاليد واللغة والدينية والمعتقدات

وأضافت «منصور»، خلال تقديم حلقة اليوم السبت من برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «DMC»: «الهوية الوطنية تشمل العادات والتقاليد واللغة والدينية والمعتقدات والتراث الفني والتراث الحضاري، أتذكر أنني عندما سافرت فرنسا في نهاية ستينيات القرن الماضي وجدت حملة تهاجم تعبير الويك إيند لأنه تعبير ينتمي إلى اللغة الإنجليزية وليس الفرنسية».

أهمية التحدث باللغة الأم

وتابعت الإعلامية: «عندما نتحدث بلغة بلدنا فإننا نشعر بإحساس كبير من العظمة، وهذا لا يعني عدم دراسة اللغات الأخرى، يمكننا تعلم لغة أخرى، ولكن الأصل في الانتماء يكون للغة وشعب البلد الأم».

وأكدت: «لا يوجد بلد في العالم تكون بعض المدارس فيه لغتها الأساسية أجنبية، فاللغة الأساسية يجب أن تكون هي اللغة الأم، وعدم فعل ذلك يؤدي إلى وجود عائلات لا تتحدث اللغة الأم في بيوتها، فقد أصبح انتشار المدارس الأجنبية في البلاد كبيرا للغاية».