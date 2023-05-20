نصائح قبل موسم الحج 2023.. حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية

كشفت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن أهم نصائح قبل موسم الحج 2023، والتي يجب على حجاج بيت الله اتباعها، بالإضافة إلى بعض المحاذير التي يجب الامتناع عنها حتى لا يتعرض الحاج للمساءلة.

وفيما يلي، تعرض بوابة «الوطن» فيما يلي، نصائح قبل موسم الحج 2023 التي أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة بالمملكة، والتي جاءت على النحو التالي:

نصائح قبل موسم الحج 2023

وجاءت أهم النصائح التي يجب على حجاج بيت الله اتباعها كالآتي:

- تغطية الأنف والفم خلال العطس أو الكحة باستخدام مناديل، وفي حالة عدم تمكنك يجب استخدام ذراعك.

- بعد انتهاء المناسك يجب قص الشعر عند «حلاق مرخص» واستخدام أدوات المرة الواحدة.

- ارتداء الكمامة الطبية خلال أداء المناسك.

- تغطية الرأس لتقليل التعرض للشمس والإصابة بالاجهاد الحراري.

- المداومة على غسل الوجه والعينين باستمرار.

- تناول كميات كافية من الماء على مدار اليوم.

- تنظيف اليدين باستمرار، والحرص على نظافة الثياب لعدم التعرض لمشاكل جلدية.

- تناول أطعمة صحية للحفاظ على المناعة خلال أداء المناسك.

- تنظيف مكان الإقامة التي تقيم فيها بشكل يومي.

شروط الحصول على تصريح الحج 2023

ويعتبر من أهم إرشادات أداء مناسك الحج هي الحصول على تصريح الحج 2023، حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية والتي تتضمن الآتي:

- تقديم شهادة صحية تفيد خلو الحاج من الأمراض الصعبة مثل الغسيل الكلوي، ومرض القلب الحالات الصعبة، والسرطان... إلخ.

- الحصول على 3 تطعيمات أساسية هي (كوفيد -19)، الانفلونزا الموسمية والحمي الشوكية.

- أن يكون جواز السفر ساري لمدة 6 أشهر على الأقل.