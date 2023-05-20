وضع أكثر من 50% من الآثار الثقيلة داخل قاعات العرض الرئيسية بالمتحف الكبير

في إطار المتابعة الأسبوعية لتفقد الأعمال الخاصة بالمتحف المصري الكبير، عقد اليوم الدكتور أحمد عيسي وزير السياحة والآثار اجتماعا موسعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة آخر مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي لما تبقى من أعمال داخل المتحف المصري الكبير.

جاء ذلك بحضور المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشؤون مكتب الوزير والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشؤون الأثرية بالمتحف، ويمني البحار مساعد الوزير للشؤون الفنية، والدكتور حسين كمال مدير عام شؤون الترميم، والدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف، والدكتورة ياسمين صبري ممثلا عن الشركات المنفذة لتجهيز قاعات العرض المتحفي.

قاعات العرض الرئيسية

وخلال الاجتماع، استعرض المشرف على مشروع المتحف الكبير آخر ما آلت إليه تطورات الأعمال بالمتحف من حيث الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية وما تم تنفيذه من أعمال داخل قاعات العرض الرئيسية، حيث تم الانتهاء من وضع وتثبيت أكثر من 50% من الآثار الثقيلة داخلها.

كما تم استعراض نسبة تنفيذ الأعمال بمتحف مراكب الملك خوفو، وذلك استعداداً للافتتاح المُرتقب للمتحف.

المتحف المصري الكبير

كما تم مناقشة خطة تأمين قاعات العرض الرئيسية تمهيدا للبدء في أعمال وضع القطع الأثرية الصغيرة، والمتوسطة داخل فتارين العرض، وإطلع السيد الوزير على بعض التقارير الخاصة بتنفيذ الأعمال الخاصة بأعمال الجرافيك، والمالتي ميديا الخاصة بالمرحلة الثانية لقاعات العرض الرئيسية.

وفي نهاية الاجتماع، وجَّه الوزير الشكر لكل العاملين بالمتحف على جهودهم المبذولة لإنجاز هذا الصرح الكبير، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالانتهاء من كل الأعمال في التوقيتات المحددة مسبقاً، بالإضافة إلى تذليل أي عقبات أو مشكلات قد تمنع ذلك.