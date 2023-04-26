مجدي يعقوب يزور المتحف المصري الكبير: التاريخ سيقف أمام الحضارة العريقة

أعلن الدكتور عيسي زيدان مدير عام الترميم بالمتحف المصري الكبير، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، زيارة السير مجدي يعقوب للمتحف الكبير، واصطحبه في الجولة المشرف العام على مشروع المتحف.

الدكتور مجدي يعقوب: التاريخ سيقف أمام هذه الحضارة العريقة

وأوضح مدير عام الترميم بالمتحف المصري الكبير، أن السير مجدي يعقوب، عبر عن انبهاره بعظمة المتحف بعبارة تجسدت في «أن التاريخ سيقف أمام هذه الحضارة العريقة وهذا الإنجاز الرائع».

وزير السياحة والآثار يتابع آخر مستجدات المتحف

يذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عقد في وقت سابق، اجتماعا مع المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، لمتابعة آخر مستجدات الأعمال به.