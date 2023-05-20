شقيق سمير غانم يحيي ذكرى رحيله من المقابر: صديقي وأبويا.. عمرنا ما هننساك

حرص حسام غانم شقيق الفنان سمير غانم على إحياء الذكرى الثانية لرحيله التي تمر اليوم السبت الموافق 20 مايو، من أمام المقابر الخاصة به وشارك جمهوره بفيديو من المكان.

وشارك حسام غانم جمهوره بفيديو عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، قال فيه «النهاردة الذكرى الثانية السنوية لوفاة حبيبي وروح قلبي وصديقي وأبويا أستاذ سمير غانم، عاوز أقولك وحشتنا أوي، وعمرنا ما هنسيناك ولا يوم ودايمًا بندعيلكم بالرحمة وطبعا انتو أكيد في حتة حلوة أوى».

شقيق سمير غانم يحيي ذكراه الثانية

ووجه حسام غانم الشكر للفنان محمد ثروت الذي يحرص دائًما على إحياء ذكرى رحيل الفنان سمير غانم، بقوله: «ألف ورحمة ونور تنزل عليكم، وأحب أخص بالذكر أخويا وحبيبي محمد ثروت اللي عمره منسي ودايمًا في زيارة سمير».

يُذكر أنَ شقيق سمير غانم كان قد كشف في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أنَّه الأمنية الخاصة بشقيقه وهو على قيد الحياة هي إنجاب ابنته إيمي حفيدة له، والتي تحققت بعد رحيله.