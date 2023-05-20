دنيا سمير غانم تحيي ذكرى رحيل والدها بصورة من الذكريات: اللهم ارحم من فقدنا

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على إحياء الذكرى الثانية على رحيل والدها الفنان الكبير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم الموافق 20 مايو.

وشاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها بصورة لوالدها الفنان سمير غانم وهو يحتضن صورة لعائلته يظهر فيها هو وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز وابنتاه إيمي ودنيا في صغرهما.

دنيا سمير غانم تحيي ذكرى رحيل والدها

وعلقت الفنانة دنيا سمير غانم على الصورة قائلة «اللهم ارحم من فقدنا بقدر ما تمنينا لهم البقاء، وبقدر الفراغ الذي بات في صدورنا منذ رحيلهم، اللهم آنس وحشتهم واغفر لهم واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة يا أرحم الراحمين، بحبك يا بابي».

يُذكر أنَّ الفنانة دنيا سمير غانم كانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل جت سليمة والذي شارك معها فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد سلام وهالة فاخر وسلوى خطاب وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين.