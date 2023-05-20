«الشباب والرياضة» تنظم اللقاء الختامي للمشروع القومي لذوي الهمم «قادرون باختلاف»

نظمت وزارة الشباب والرياضة فعاليات اللقاء الرياضي الختامي للمشروع القومي لذوي الهمم «قادرون باختلاف»، على هامش فعاليات ملتقى الرياضة والتنمية الأول للدول العربية، الذي تنظمه الوزارة ممثلةً في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع الإدارة المركزية لشؤون الوزير ومديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، خلال الفترة 16 - 21 مايو الجاري بمدينة الغردقة، ضمن فعاليات عام الشباب العربي 2023، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شهد فعاليات اللقاء الرياضي الختامي الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، والدكتور أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي، محمود عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية، حسن خلف مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.

مشاركة 20 محافظة في اللقاء الرياضي

شارك في اللقاء الرياضي الختامي لقادرون باختلاف 20 محافظة وهي «المنوفية، أسوان، بني سويف، أسيوط، بورسعيد، الدقهلية، الفيوم، الشرقية، البحيرة، المنيا، السويس، الإسكندرية، الإسماعيلية، القاهرة، قنا، الأقصر، كفر الشيخ، القليوبية، الغربية، سوهاج»، في منافسات كرة طائرة جلوس، تنس طاولة، رفع أثقال، ألعاب قوي جري 100 م، دفع جلة، كرة قدم خماسي.

وتضمن البرنامج عدة جلسات وهي التنمية الرياضية والتنمية المستدامة، التنمية الرياضية لشباب قادة المستقبل، تنمية مهارات سوق العمل في قطاعات الرياضة، تنمية مهارات قيادات التنمية الرياضية، استراتيجية الرياضة والتنمية المستدامة، أسس وضع استراتيجيات إدارة تنمية الرياضة، استراتيجيات الرياضة للجميع، الرياضة للجميع والتنمية المجتمعية، التنمية المجتمعية والتطوير المجتمعي، مبادرات التنمية الرياضية في الوطن العربي.

مشاركة وفود 16 دولة عربية لقادرون باختلاف

ويشترك في ملتقى الرياضة والتنمية الأول للدول العربية وفود 16 دولة عربية وهي السودان، قطر، الإمارات، ليبيا، الأردن، لبنان، الجزائر، الصومال، موريتانيا، فلسطين، اليمن، الكويت، العراق، تونس المغرب، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة للملتقى.