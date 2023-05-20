محمد رمضان يروج لفيلم ع الزيرو: حمزة دراجون أجمد دي چي في مصر (صور)

روّج الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لفيلمه الجديد «ع الزيرو»، والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.

ونشر محمد رمضان مجموعة صور من كواليس الفيلم وعلق عليها قائلًا: «حمزة وشهرته دراجون، أجمد دي چى في مصر، ومريم و يوسف حكايتهم جديدة لانج هتعرفوها في فيلم عيد الأضحى ع الزيرو تأليف مدحت العدل إخراج ماندو العدل إنتاج العدل جروب.. ثقة في الله بركان نجاح».

أبطال فيلم ع الزيرو

يذكر أن فيلم «ع الزيرو» من بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، وتأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

وتم تصوير عدد من مشاهد الفيلم في بولاق ابو العلا، حيث أعلن محمد رمضان ذلك في منشور سابق قائلا: «شكرًا أهالي بولاق أبو العلا على تعاونكم وحسن استقبالكم لنا النهارده أثناء تصوير فيلم ع الزيرو.. إنتاج جمال العدل، وإخراج ماندو العدل»، مُعلنًا طرح الفيلم بالسينمات خلال الفترة القليلة المُقبلة: «قريبًا بجميع دور العرض.. ثقة في الله نجاح».