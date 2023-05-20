مصرع طفلة بعد ابتلاعها سمكة حية في الدقهلية

لقيت طفلة مصرعها نتيجة ابتلاع سمكة حية مما أدى إلى وفاتها، وجرى نقلها إلى مستشفى المطرية المركزي، وإيداع الجثة بالمشرحة لحين استكمال الإجراءات، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

بلاغ بالحادث

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز المطرية المركزي، يفيد بمصرع طفلة 6 شهور بمدينة المطرية، نتيجة ابتلاع سمكة حية، وتم نقلها إلى مستشفى المطرية المركزي، وإيداع الجثة بالمشرحة لحين استكمال الإجراءات اللازمة.

مصرع طفلة نتيجة ابتلاع سمكة حية

وانتقل رجال المباحث إلى مستشفى المطرية مكان الواقعة، وتبين مصرع طفلة تدعى «مليكة محمد كامل»، 6 شهور بمدينة المطرية، بعد ابتلاعها سمكة حية.

نقل الجثة للمشرحة

وهرعت سيارات الإسعاف إللا موقع الحادث، وتم نقل الطفلة إلى مستشفى المطرية المركزي لمحاولة إسعافها، إلا أنها وصلت بعد وفاتها، وتبين حدوث ضيق تنفس في الدورة الدموية، مما أدى إلى وفاتها، وتم نقلها إلى المشرحة.

وتحرر محضر بالواقعة، و جاري عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.