مصرع طفلة أسفل عجلات سيارة نقل في سوهاج

لقيت طفلة ذات خمس سنوات، مصرعها أسفل سيارة نقل في محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقي إخطار من مأمور مركز شرطة طما بورود إشارة من مستشفى طما المركزي لمركز طما بوصول الطفلة «هناء ا ا ع م» سن 5 سنوات، وتقيم دائرة المركز جثة هامدة، ادعاء حادث سيارة.

الانتقال إلى موقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث وبالانتقال وسؤال ذويها أفاد والدها المدعو «إبراهيم ا ع م» سن 39 عاما، عامل زراعي، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء لهو نجلته أمام المنزل اصطدمت بها السيارة نقل بمقطورة قيادة المدعو «عبد الحميد ع م س» سن 75 عاما، سائق دائرة المركز مما نتج عنه وفاتها واتهم قائدها بالتسبب في ذلك.

تحرير محضر بالواقعة

وبسؤال قائد السيارة أفاد بأنه أثناء سيره فوجئ بالطفلة المذكورة أمامه ولم يتمكن من مفاداته، فاصطدم بها وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.