مصرع طفلة وإصابة شقيقتها في الفيوم: سقطتا من الطابق الرابع

لقيت طفلة مصرعها وأُصيبت شقيقتها بكسور في الحوض، إثر سقوطهما من الطابق الرابع بمحل إقامتهما برفقة والدهما في عقار سكني بكيمان فارس بمدينة الفيوم، في ظروف غامضة، فيما لفظت الطفلة الأولى أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إنقاذها في مستشفى الفيوم الجامعي، فيما تخضع شقيقتها للعلاج اللازم، بينما تكثف قوات الأمن من جهودها لحل لغز الواقعة.

وخيّمت حالة من الحزن العميق على طالبات الصف الأول الثانوي، عقب نبأ وفاة طفلة صديقتهن فيما تحولت صفحاتهم إلى دفتر عزاء في الطفلة الراحلة، وسط صدمة أقاربها وجيرانها الذين لم يذكروا منها أو عنها غير كل خير.

بلاغ بمصرع طفلة وإصابة شقيقتها

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى الجامعة بالفيوم، تفيد وصول طفلة تدعى ملك عادل سيد طالبة في الصف الأول الثانوي بمدرسة عين شمس، وشقيقتها سما 5 سنوات إلى المستشفى مصابين بإصابات متعددة ادعاء سقوطهما من الطابق الرابع، ووفاة الأولى فور وصولها المستشفى.

غموض حول وفاة طفلة وإصابة شقيقتها

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتبينّ أنّ الطفلتين تعيشان رفقة والدهما وزوجته بعد انفصاله عن والدتهما، وأنّهما سقطتا من الطابق الرابع في ساعة متأخرة من الليل ووصلتا إلى المستشفى قبل الفجر، فيما يُحيط الغموض بالواقعة.

إيداع الجثة في ثلاجة الموتى

وجرى إيداع الطفلة بثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي انتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان أسباب الوفاة، وعمّا إذا كان هناك شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

يكثف الأطباء من جهودهم لعلاج الطفلة الصغيرة المصابة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

جهود أمنية لكشف غموض الواقعة

وتكثف قوات الشرطة من جهودها لحل لغز الواقعة، والتأكد من وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمه، وضبط الجاني في حالة وجود شبهة جنائية.