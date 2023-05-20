حفل كبير لتوزيع أجهزة على 53 عروسة من غير القادرات بالمنوفية (صور)

نظمت مديرية التضامن الإجتماعى في المنوفية، بالتعاون مع جمعية المدينة المنورة حفلا كبيراً لتوزيع الأجهزة الكهربائية على عدد 53 عروسا، بمشاركة عدد كبير من الأسر والعرسان، وسط حالة من الفرحة الكبيرة بين الحضور من الأسر والمواطنين اللذين أشادوا بدور الجمعية والتضامن الاجتماعي في تقديم المساعدة وإدخال السرور على قلوب العرسان وأسرهم.

الأجهزة بتكلفة مليون و800 ألف جنيه

وقال إمام فوزي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي في المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه استمرارا لجهود المديرية في دعم الأسر الأولى بالرعاية بتكاتف الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع الأهلي ومنها جمعية المدينة المنورة بالباحور ورجال الأعمال تم تجهيز 53 عروسًا بالأجهزة الكهربائية، بإجمالي مبلغ مليون و800 ألف جنيه.

وأضاف أن مديرية التضامن الاجتماعي، تنظم العديد من الفعاليات المتنوعة والتي من بينها تجهيز العرائس وبناء المنازل وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات صغيرة، وكذلك تنظثم القوافل الطبية، وإنشاء معارض الأثاث المجاني، مشيراً إلى أن المديرية تكثف جهودها لخدمة المواطنين في إطار توجيهات الوزارة ومحافظ المنوفية.

مساعدة الأسر الأولى بالرعاية في حفل عرائس الباجور

وأوضحت سحر صقر مدير الأدارة الإجتماعية بمركز الباجور، أنه حرصا على خصوصية الأسر ورغبة المتبرعين سيتم تسليم الأجهزة للأسر وفق قواعد الاستحقاق مشيدة بدور الجمعيات كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية الاجتماعية ومساندة الأسر الاولي بالرعاية في القرى الأكثر احتياجا .