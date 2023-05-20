اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «مصر وعُمان».. روابط راسخة ومصالح مشتركة
كتب:
أحمد شوقي
08:03 م | السبت 20 مايو 2023
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة، من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولي
- سلطان عُمان يقوم بأول زيارة له إلى مصر اليوم لبحث تعزيز العلاقات
- «مصر وعُمان».. روابط راسخة.. ومصالح مشتركة
- محللون: الزيارة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثنائى و«السياحة والموانى والزراعة» مجالات واعدة للاستثمار
- «رخا»: السودان وفلسطين و«إعلان جدة» ستتصدر المناقشات و«العمدة»: زيادة كبيرة فى التبادل التجارى بين البلدين
- «الصحة العالمية» تشيد بجهود مصر فى مكافحة الأمراض
- المرأة تعيش عصراً ذهبياً فى عهد «السيسى»: تحظى بمناصب قيادية وتمكين اقتصادى
- «عبدالغفار»: قدمنا ملفاً إلى المنظمة الدولية للحصول على «إشهاد» بالقضاء على فيروس سى.. ونتعاون معها فى مبادرة «سرطان الأطفال»
- مايا مرسى: نطالب بقانونين لحماية المرأة والحفاظ على حقوقها لأنها شريك فى التنمية
- كارولين ماهر: أطالب بتخصيص أماكن مؤهلة لاستضافة المرأة والأيتام داخل مراكز الشباب
- «المركزى» استعد لانطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقى غداً فى شرم الشيخ
- نسرين البغدادى: نناقش قضايا العنف والجرائم الإلكترونية ونرفع تقريراً بالنتائج إلى الرئاسة
- البنك الدولى يشيد بوفاء الحكومة بالتزاماتها فى قرض برنامج تنمية الصعيد
- وزير التعليم: امتحانات الإعدادية بـ«البوكليت» بداية من العام المقبل
- منى مكرم عبيد: أطالب بزيادة تمثيل المرأة فى قوائم الأحزاب بالانتخابات وإلغاء «الكوتة»
- «حجازى»: اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أى حالات غش
- نهاد أبوالقمصان: توفير الحماية للأطفال يتطلب تعديلاً قانونياً وقضية النفقة تحتاج للحسم السريع
- باق على الحلم خطوة.. الأهلى يؤكد تفوقه على الترجى.. ويصعد للنهائى للمرة الـ16.. و«كولر» يعدد مكاسب الفوز
- المارد الأحمر فى انتظار 4 ملايين دولار بعد الوصول لنهائى «الأميرة السمراء» والفريق يستعد لمواجهة إنبى
الصفحة الثانية
- تعديل قانون الأحوال الشخصية ومواجهة العنف والابتزاز الإلكترونى وإلغاء الكوتة
- مطالب المرأة.. حماية لتماسك الأسرة
- المرأة تعيش عصراً ذهبياً فى عهد «السيسى»: مناصب قيادية وتمكين اقتصادى
- تستحوذ على 25% من مقاعد البرلمان و8 وزيرات فى تشكيلة الحكومة وتشغل منصب المحافظ.. وتمويل 57 ألف مشروع صغير لـ79 ألف سيدة فى برنامج تنمية المرأة الريفية
- «مايا»: نطالب بقانونين لتجريم الابتزاز الإلكترونى والمشاركة الاقتصادية للمرأة.. و«فاطمة»: تكافؤ الفرص يكون وفقاً للكفاءة وليس النوع
- دراسة أمام «الشيوخ» تدعو لوجود قوانين جديدة بشأن «الوصاية»
- «عفيفى»: الدولة تسعى لإعادة صياغة مواد «الأحوال الشخصية» للحفاظ على كيان الأسرة.. وأحكام «الولاية» على المال لا تواكب المستجدات
- الأمهات من ذوى الهمم: نطالب بتسهيل الإجراءات أولاً.. ومتفائلون بالاستجابة لنا
- نائبة: لا بد من إنشاء صندوق استثمار للأطفال متحدى الإعاقة
الصفحة الثالثة
- نسرين البغدادى: الأسرة هى أساس المجتمع وصلاحها ينعكس على الجميع
- مقرّر لجنة الأسرة: نناقش قضايا العنف والجرائم الإلكترونية فى الجلسات المقبلة.. ونرفع تقريراً بالنتائج إلى الرئاسة
- حريصون على مصلحة الطفل وحمايته دون التحيز لطرف على حساب آخر سواء الأب أو الأم.. ونستهدف الوصول لحلول تنعكس بالإيجاب على المجتم
- د. كارولين ماهر: أطالب بتخصيص أماكن لاستضافة المرأة والأيتام داخل مراكز الشباب
- منى مكرم عبيد: «السيسى» نجح فى وضع ملف المرأة على قائمة اهتمامات الدولة
- بطلة «بنات النيل»: الولاية التعليمية والمالية فى «الأحوال الشخصية» تحتاج إعادة النظر
- ممثلة «الوفد»: أطالب بزيادة تمثيل المرأة فى قوائم الأحزاب بالانتخابات وإلغاء «الكوتة»
- قضية العنف ضد المرأة تحتاج إلى تغيير ثقافى وتشريعى وأحكام رادعة
- يجب الاهتمام بملف التعليم ووضعه على قائمة الأولويات ونحتاج لتغيير المناهج
- رئيس «المصرى لحقوق المرأة»: حماية الأطفال تتطلب تعديل قانونَى الأحوال المدنية والولاية
- الأحوال الشخصية قضية ضاغطة على المجتمع ونموذج «لخبطة» على مستوى القانون وآليات التنفيذ فى المحاكم
الصفحة الرابعة
- انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقى غداً بشرم الشيخ
- البنك المركزى المصرى ينتهى من استعدادات استضافة الحدث برعاية رئيس الجمهورية.. و«عبدالله»: حلقة مهمة لزيادة حجم الشراكة والتعاون مع المؤسسة التمويلية
- باسل الحينى رئيساً «غير تنفيذى» لبنك التعمير والإسكان
- «الرفاعى» يفتتح أحدث فروع بنك قناة السويس فى الغردقة
- «الإسكان» توافق على مشروع «أزهى نورث» بالساحل الشمالى
- أداء قياسى لـ«كريدى أجريكول مصر» فى الربع الأول من عام 2023
- برنامج أممى لتدريب 1000 امرأة فى 4 محافظات بصعيد مصر
الصفحة الخامسة
- برنامج أممى لتدريب 1000 امرأة فى 4 محافظات بصعيد مصر
- بنك مصر يتخارج من كامل مساهمته فى شركة البويات والصناعات الكيماوية «باكين»
- «كون».. مشروع جديد فى الساحل الشمالى الغربى باستثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه
- «الإتربى»: فى إطار استراتيجية الدولة لجذب الاستثمار الخارجى وتشجيع القطاع الخاص
- «أكسس» تطلق منصة مدفوعات إلكترونية لتمكين الشركات الصغيرة
- رئيس جمعية «المصرية - السويسرية»: ملتزمون بدعم الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً
- «ميدمارك وهاودن» تنظمان ندوة حول التحوط من مخاطر الهجمات الإلكترونية
- «كامل»: العنصر البشرى فى السوق العقارية عامل رئيسى فى تحقيق الطفرات
- تصاعد الجرائم السيبرانية أهم المخاطر التى تهدد الشركات
الصفحة السادسة
- السلطان العُمانى يقوم بأول زيارة له إلى مصر اليوم لبحث تعزيز العلاقات
- «مصر وعُمان»..روابط راسخة.. ومصالح مشتركة
- محللون: الزيارة تاريخية وتفتح آفاقاً ومجالات جديدة للتعاون
- العلاقات بين مصر وسلطنة عمان
- السفير رخا أحمد حسن: نتوقع بحث توحيد جهود مصر وعُمان لتحقيق السلام والأمن فى المنطقة
- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السودان وفلسطين و«إعلان جدة» وأزمة أوكرانيا على رأس المناقشات
- الجالية المصرية تحظى باحترام فى عُمان.. و«الصيد» أفضل الاستثمارات للبلدين
الصفحة السابعة
- باقِ على الحلم خطوة.. الأهلى يؤكد تفوقه على الترجى و«كولر» يعدد مكاسب الفوز الفريق يعود للظهور المحلى مجدداً ويستعد لمواجهة إنبى
- رقم مميز.. «الأحمر» إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الـ16 فى تاريخه
- جوائز «إكسترا».. المارد الأحمر فى انتظار 4 ملايين دولار
- وعد للجمهور.. سامى قمصان و«أفشة»: لن نتنازل عن اللقب