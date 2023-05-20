اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «مصر وعُمان».. روابط راسخة ومصالح مشتركة

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة، من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

- سلطان عُمان يقوم بأول زيارة له إلى مصر اليوم لبحث تعزيز العلاقات

- «مصر وعُمان».. روابط راسخة.. ومصالح مشتركة

- محللون: الزيارة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثنائى و«السياحة والموانى والزراعة» مجالات واعدة للاستثمار

- «رخا»: السودان وفلسطين و«إعلان جدة» ستتصدر المناقشات و«العمدة»: زيادة كبيرة فى التبادل التجارى بين البلدين

- «الصحة العالمية» تشيد بجهود مصر فى مكافحة الأمراض

- المرأة تعيش عصراً ذهبياً فى عهد «السيسى»: تحظى بمناصب قيادية وتمكين اقتصادى

- «عبدالغفار»: قدمنا ملفاً إلى المنظمة الدولية للحصول على «إشهاد» بالقضاء على فيروس سى.. ونتعاون معها فى مبادرة «سرطان الأطفال»

- مايا مرسى: نطالب بقانونين لحماية المرأة والحفاظ على حقوقها لأنها شريك فى التنمية

- كارولين ماهر: أطالب بتخصيص أماكن مؤهلة لاستضافة المرأة والأيتام داخل مراكز الشباب

- «المركزى» استعد لانطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقى غداً فى شرم الشيخ

- نسرين البغدادى: نناقش قضايا العنف والجرائم الإلكترونية ونرفع تقريراً بالنتائج إلى الرئاسة

- البنك الدولى يشيد بوفاء الحكومة بالتزاماتها فى قرض برنامج تنمية الصعيد

- وزير التعليم: امتحانات الإعدادية بـ«البوكليت» بداية من العام المقبل

- منى مكرم عبيد: أطالب بزيادة تمثيل المرأة فى قوائم الأحزاب بالانتخابات وإلغاء «الكوتة»

- «حجازى»: اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أى حالات غش

- نهاد أبوالقمصان: توفير الحماية للأطفال يتطلب تعديلاً قانونياً وقضية النفقة تحتاج للحسم السريع

- باق على الحلم خطوة.. الأهلى يؤكد تفوقه على الترجى.. ويصعد للنهائى للمرة الـ16.. و«كولر» يعدد مكاسب الفوز

- المارد الأحمر فى انتظار 4 ملايين دولار بعد الوصول لنهائى «الأميرة السمراء» والفريق يستعد لمواجهة إنبى

الصفحة الثانية

- تعديل قانون الأحوال الشخصية ومواجهة العنف والابتزاز الإلكترونى وإلغاء الكوتة

- مطالب المرأة.. حماية لتماسك الأسرة

- المرأة تعيش عصراً ذهبياً فى عهد «السيسى»: مناصب قيادية وتمكين اقتصادى

- تستحوذ على 25% من مقاعد البرلمان و8 وزيرات فى تشكيلة الحكومة وتشغل منصب المحافظ.. وتمويل 57 ألف مشروع صغير لـ79 ألف سيدة فى برنامج تنمية المرأة الريفية

- «مايا»: نطالب بقانونين لتجريم الابتزاز الإلكترونى والمشاركة الاقتصادية للمرأة.. و«فاطمة»: تكافؤ الفرص يكون وفقاً للكفاءة وليس النوع

- دراسة أمام «الشيوخ» تدعو لوجود قوانين جديدة بشأن «الوصاية»

- «عفيفى»: الدولة تسعى لإعادة صياغة مواد «الأحوال الشخصية» للحفاظ على كيان الأسرة.. وأحكام «الولاية» على المال لا تواكب المستجدات

- الأمهات من ذوى الهمم: نطالب بتسهيل الإجراءات أولاً.. ومتفائلون بالاستجابة لنا

- نائبة: لا بد من إنشاء صندوق استثمار للأطفال متحدى الإعاقة

الصفحة الثالثة

- نسرين البغدادى: الأسرة هى أساس المجتمع وصلاحها ينعكس على الجميع

- مقرّر لجنة الأسرة: نناقش قضايا العنف والجرائم الإلكترونية فى الجلسات المقبلة.. ونرفع تقريراً بالنتائج إلى الرئاسة

- حريصون على مصلحة الطفل وحمايته دون التحيز لطرف على حساب آخر سواء الأب أو الأم.. ونستهدف الوصول لحلول تنعكس بالإيجاب على المجتم

- د. كارولين ماهر: أطالب بتخصيص أماكن لاستضافة المرأة والأيتام داخل مراكز الشباب

- منى مكرم عبيد: «السيسى» نجح فى وضع ملف المرأة على قائمة اهتمامات الدولة

- بطلة «بنات النيل»: الولاية التعليمية والمالية فى «الأحوال الشخصية» تحتاج إعادة النظر

- ممثلة «الوفد»: أطالب بزيادة تمثيل المرأة فى قوائم الأحزاب بالانتخابات وإلغاء «الكوتة»

- قضية العنف ضد المرأة تحتاج إلى تغيير ثقافى وتشريعى وأحكام رادعة

- يجب الاهتمام بملف التعليم ووضعه على قائمة الأولويات ونحتاج لتغيير المناهج

- رئيس «المصرى لحقوق المرأة»: حماية الأطفال تتطلب تعديل قانونَى الأحوال المدنية والولاية

- الأحوال الشخصية قضية ضاغطة على المجتمع ونموذج «لخبطة» على مستوى القانون وآليات التنفيذ فى المحاكم

الصفحة الرابعة

- انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقى غداً بشرم الشيخ

- البنك المركزى المصرى ينتهى من استعدادات استضافة الحدث برعاية رئيس الجمهورية.. و«عبدالله»: حلقة مهمة لزيادة حجم الشراكة والتعاون مع المؤسسة التمويلية

- باسل الحينى رئيساً «غير تنفيذى» لبنك التعمير والإسكان

- «الرفاعى» يفتتح أحدث فروع بنك قناة السويس فى الغردقة

- «الإسكان» توافق على مشروع «أزهى نورث» بالساحل الشمالى

- أداء قياسى لـ«كريدى أجريكول مصر» فى الربع الأول من عام 2023

- برنامج أممى لتدريب 1000 امرأة فى 4 محافظات بصعيد مصر

الصفحة الخامسة

- برنامج أممى لتدريب 1000 امرأة فى 4 محافظات بصعيد مصر

- بنك مصر يتخارج من كامل مساهمته فى شركة البويات والصناعات الكيماوية «باكين»

- «كون».. مشروع جديد فى الساحل الشمالى الغربى باستثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه

- «الإتربى»: فى إطار استراتيجية الدولة لجذب الاستثمار الخارجى وتشجيع القطاع الخاص

- «أكسس» تطلق منصة مدفوعات إلكترونية لتمكين الشركات الصغيرة

- رئيس جمعية «المصرية - السويسرية»: ملتزمون بدعم الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً

- «ميدمارك وهاودن» تنظمان ندوة حول التحوط من مخاطر الهجمات الإلكترونية

- «كامل»: العنصر البشرى فى السوق العقارية عامل رئيسى فى تحقيق الطفرات

- تصاعد الجرائم السيبرانية أهم المخاطر التى تهدد الشركات

الصفحة السادسة

- السلطان العُمانى يقوم بأول زيارة له إلى مصر اليوم لبحث تعزيز العلاقات

- «مصر وعُمان»..روابط راسخة.. ومصالح مشتركة

- محللون: الزيارة تاريخية وتفتح آفاقاً ومجالات جديدة للتعاون

- العلاقات بين مصر وسلطنة عمان

- السفير رخا أحمد حسن: نتوقع بحث توحيد جهود مصر وعُمان لتحقيق السلام والأمن فى المنطقة

- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السودان وفلسطين و«إعلان جدة» وأزمة أوكرانيا على رأس المناقشات

- الجالية المصرية تحظى باحترام فى عُمان.. و«الصيد» أفضل الاستثمارات للبلدين

الصفحة السابعة

- باقِ على الحلم خطوة.. الأهلى يؤكد تفوقه على الترجى و«كولر» يعدد مكاسب الفوز الفريق يعود للظهور المحلى مجدداً ويستعد لمواجهة إنبى

- رقم مميز.. «الأحمر» إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الـ16 فى تاريخه

- جوائز «إكسترا».. المارد الأحمر فى انتظار 4 ملايين دولار

- وعد للجمهور.. سامى قمصان و«أفشة»: لن نتنازل عن اللقب