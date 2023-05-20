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اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «مصر وعُمان».. روابط راسخة ومصالح مشتركة

كتب:

أحمد شوقي
08:03 م | السبت 20 مايو 2023
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة، من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

- سلطان عُمان يقوم بأول زيارة له إلى مصر اليوم لبحث تعزيز العلاقات

- «مصر وعُمان».. روابط راسخة.. ومصالح مشتركة

- محللون: الزيارة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثنائى و«السياحة والموانى والزراعة» مجالات واعدة للاستثمار

- «رخا»: السودان وفلسطين و«إعلان جدة» ستتصدر المناقشات و«العمدة»: زيادة كبيرة فى التبادل التجارى بين البلدين 

- «الصحة العالمية» تشيد بجهود مصر فى مكافحة الأمراض 

- المرأة تعيش عصراً ذهبياً فى عهد «السيسى»: تحظى بمناصب قيادية وتمكين اقتصادى 

- «عبدالغفار»: قدمنا ملفاً إلى المنظمة الدولية للحصول على «إشهاد» بالقضاء على فيروس سى.. ونتعاون معها فى مبادرة «سرطان الأطفال»

- مايا مرسى: نطالب بقانونين لحماية المرأة والحفاظ على حقوقها لأنها شريك فى التنمية

- كارولين ماهر: أطالب بتخصيص أماكن مؤهلة لاستضافة المرأة والأيتام داخل مراكز الشباب

- «المركزى» استعد لانطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقى غداً فى شرم الشيخ

- نسرين البغدادى: نناقش قضايا العنف والجرائم الإلكترونية ونرفع تقريراً بالنتائج إلى الرئاسة

- البنك الدولى يشيد بوفاء الحكومة بالتزاماتها فى قرض برنامج تنمية الصعيد 

- وزير التعليم: امتحانات الإعدادية بـ«البوكليت» بداية من العام المقبل

- منى مكرم عبيد: أطالب بزيادة تمثيل المرأة فى قوائم الأحزاب بالانتخابات وإلغاء «الكوتة»

- «حجازى»: اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أى حالات غش 

- نهاد أبوالقمصان: توفير الحماية للأطفال يتطلب تعديلاً قانونياً وقضية النفقة تحتاج للحسم السريع

- باق على الحلم خطوة.. الأهلى يؤكد تفوقه على الترجى.. ويصعد للنهائى للمرة الـ16.. و«كولر» يعدد مكاسب الفوز

- المارد الأحمر فى انتظار 4 ملايين دولار بعد الوصول لنهائى «الأميرة السمراء» والفريق يستعد لمواجهة إنبى

الصفحة الثانية

- تعديل قانون الأحوال الشخصية ومواجهة العنف والابتزاز الإلكترونى وإلغاء الكوتة 

- مطالب المرأة.. حماية لتماسك الأسرة

- المرأة تعيش عصراً ذهبياً فى عهد «السيسى»: مناصب قيادية وتمكين اقتصادى

- تستحوذ على 25% من مقاعد البرلمان و8 وزيرات فى تشكيلة الحكومة وتشغل منصب المحافظ.. وتمويل 57 ألف مشروع صغير لـ79 ألف سيدة فى برنامج تنمية المرأة الريفية

- «مايا»: نطالب بقانونين لتجريم الابتزاز الإلكترونى والمشاركة الاقتصادية للمرأة.. و«فاطمة»: تكافؤ الفرص يكون وفقاً للكفاءة وليس النوع

- دراسة أمام «الشيوخ» تدعو لوجود قوانين جديدة بشأن «الوصاية»

- «عفيفى»: الدولة تسعى لإعادة صياغة مواد «الأحوال الشخصية» للحفاظ على كيان الأسرة.. وأحكام «الولاية» على المال لا تواكب المستجدات

- الأمهات من ذوى الهمم: نطالب بتسهيل الإجراءات أولاً.. ومتفائلون بالاستجابة لنا

- نائبة: لا بد من إنشاء صندوق استثمار للأطفال متحدى الإعاقة

الصفحة الثالثة

- نسرين البغدادى: الأسرة هى أساس المجتمع وصلاحها ينعكس على الجميع 

- مقرّر لجنة الأسرة: نناقش قضايا العنف والجرائم الإلكترونية فى الجلسات المقبلة.. ونرفع تقريراً بالنتائج إلى الرئاسة

- حريصون على مصلحة الطفل وحمايته دون التحيز لطرف على حساب آخر سواء الأب أو الأم.. ونستهدف الوصول لحلول تنعكس بالإيجاب على المجتم

- د. كارولين ماهر: أطالب بتخصيص أماكن لاستضافة المرأة والأيتام داخل مراكز الشباب 

- منى مكرم عبيد: «السيسى» نجح فى وضع ملف المرأة على قائمة اهتمامات الدولة 

- بطلة «بنات النيل»: الولاية التعليمية والمالية فى «الأحوال الشخصية» تحتاج إعادة النظر

- ممثلة «الوفد»: أطالب بزيادة تمثيل المرأة فى قوائم الأحزاب بالانتخابات وإلغاء «الكوتة»

- قضية العنف ضد المرأة تحتاج إلى تغيير ثقافى وتشريعى وأحكام رادعة 

- يجب الاهتمام بملف التعليم ووضعه على قائمة الأولويات ونحتاج لتغيير المناهج 

- رئيس «المصرى لحقوق المرأة»: حماية الأطفال تتطلب تعديل قانونَى الأحوال المدنية والولاية

- الأحوال الشخصية قضية ضاغطة على المجتمع ونموذج «لخبطة» على مستوى القانون وآليات التنفيذ فى المحاكم

الصفحة الرابعة

- انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقى غداً بشرم الشيخ 

- البنك المركزى المصرى ينتهى من استعدادات استضافة الحدث برعاية رئيس الجمهورية.. و«عبدالله»: حلقة مهمة لزيادة حجم الشراكة والتعاون مع المؤسسة التمويلية

- باسل الحينى رئيساً «غير تنفيذى» لبنك التعمير والإسكان 

- «الرفاعى» يفتتح أحدث فروع بنك قناة السويس فى الغردقة 

- «الإسكان» توافق على مشروع «أزهى نورث» بالساحل الشمالى 

- أداء قياسى لـ«كريدى أجريكول مصر» فى الربع الأول من عام 2023

- برنامج أممى لتدريب 1000 امرأة فى 4 محافظات بصعيد مصر

الصفحة الخامسة 

- برنامج أممى لتدريب 1000 امرأة فى 4 محافظات بصعيد مصر

- بنك مصر يتخارج من كامل مساهمته فى شركة البويات والصناعات الكيماوية «باكين»

- «كون».. مشروع جديد فى الساحل الشمالى الغربى باستثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه

- «الإتربى»: فى إطار استراتيجية الدولة لجذب الاستثمار الخارجى وتشجيع القطاع الخاص

- «أكسس» تطلق منصة مدفوعات إلكترونية لتمكين الشركات الصغيرة

- رئيس جمعية «المصرية - السويسرية»: ملتزمون بدعم الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً

- «ميدمارك وهاودن» تنظمان ندوة حول التحوط من مخاطر الهجمات الإلكترونية

- «كامل»: العنصر البشرى فى السوق العقارية عامل رئيسى فى تحقيق الطفرات 

- تصاعد الجرائم السيبرانية أهم المخاطر التى تهدد الشركات 

الصفحة السادسة

- السلطان العُمانى يقوم بأول زيارة له إلى مصر اليوم لبحث تعزيز العلاقات 

- «مصر وعُمان»..روابط راسخة.. ومصالح مشتركة

- محللون: الزيارة تاريخية وتفتح آفاقاً ومجالات جديدة للتعاون 

- العلاقات بين مصر وسلطنة عمان 

- السفير رخا أحمد حسن: نتوقع بحث توحيد جهود مصر وعُمان لتحقيق السلام والأمن فى المنطقة 

- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السودان وفلسطين و«إعلان جدة» وأزمة أوكرانيا على رأس المناقشات 

- الجالية المصرية تحظى باحترام فى عُمان.. و«الصيد» أفضل الاستثمارات للبلدين

الصفحة السابعة

- باقِ على الحلم خطوة.. الأهلى يؤكد تفوقه على الترجى و«كولر» يعدد مكاسب الفوز الفريق يعود للظهور المحلى مجدداً ويستعد لمواجهة إنبى

- رقم مميز.. «الأحمر» إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الـ16 فى تاريخه

- جوائز «إكسترا».. المارد الأحمر فى انتظار 4 ملايين دولار

- وعد للجمهور.. سامى قمصان و«أفشة»: لن نتنازل عن اللقب

 

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