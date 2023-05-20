مدفن سمير صبري بدون زائرين في ذكراه الأولى.. غاب الفنانون وأقاربه

انتهت الذكرى السنوية الأولى على رحيل الفنان الكبير سمير صبري، وأغلقت أبواب مدفنه بعد غروب شمس اليوم دون زيارة من أقاربه أو أحد الفنانين لمدفنه في مقابر المنارة بالإسكندرية، إذ كان من المعتاد أن تشهد الذكرى زيارة الأقارب لقراءة الفاتحة على روحه والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وغاب الزائرون اليوم في الذكرى السنوية الأولى للفنان سمير صبري، إذ لم يزره أحد في المدافن الخاصة بعائلة اللواء جلال صبري والده، في مدافن المنارة وسط الإسكندرية، وسط غياب لفنانين وهو الأمر ذاته الذي حدث خلال ذكرى الأربعين.

وفاة الفنان سمير صبري

توفي الفنان سمير صبري في 20 مايو من العام الماضى بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 85 عاماً، وتصادف وفاته في يوم الذكرى الأولى لوفاة صديقه الفنان الراحل سمير غانم التي تحل ذكرى وفاته الثانية اليوم.

سمير صبري.. من الإسكندرية وإليها

ودفن الفنان الراحل سمير صبري في الإسكندرية التي شهدت مولده في عام 1936، وتخرج في فيكتوريا كوليدج، وبدأ حياته بالعمل كمذيعٍ في الإذاعة الإنجليزية، ثم اتّجه بعدها إلى التمثيل والغناء والإذاعة.