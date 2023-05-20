كذبة بيضاء سبب صداقة سمير صبري وعبد الحليم حافظ.. «قاله أنا أمريكاني»

«رحلة البحث عني» ثلاث كلمات اختارها الفنان سمير صبري، ليكون عنوان الجزء الخاص بالحديث عن نفسه وولادته ونشأته، خلال مذكراته التي صدرت عام 2020 تحت اسم «حكايات العمر كله» وتناولت تفاصيل وذكريات جمعته وعدد من المشاهير ونجوم الفن والسياسة والإعلام، دون التطرق إلى أي أسرار قد تزعج أصحابها حتى ولو رحلوا عن الحياة، كما ذكر في تصريحات على هامش حفل توقيع كتابه.

ذكرى وفاة سمير صبري

في 20 مايو عام 2022 توفي سمير صبري الذي تمر ذكرى رحيله الأولى اليوم، والذي كان يحلم منذ طفولته أن يصبح ممثلًا مشهورًا ليتحقق له ذلك بعد سنوات قليلة «لا أعرف إذا ما كان هو القدر أو الحظ أو الاثنين معًا، هما من رسما حياتي وحققا أمنياتي، بعد انفصال أبي وأمي، رحلت مع والدي إلى القاهرة وقام بافتتاح فرع لشركتنا مطابع محرم، فيما بقى أخي الصغير مع والدتي في الإسكندرية».

واستطرد سمير صبري في مذكراته: «شاء القدر والحظ أن نسكن في شقة على النيل داخل عمارة يسكنها مجموعة من كبار نجوم الفن، من بينهم عبد الحليم حافظ الذي تعرفت عليه بحيلة صغيرة، وقدمت له نفسي باعتباري طفلًا أمريكيًا يدعى بيتر وذلك لمدة سنة تقريبًا، وحصلت خلالها على صور وأسطوانات موقعة من العندليب إلى الطفل بيتر».

سمير صبري يقف أمام الكاميرا لأول مرة

وأشار إلى أن العندليب الأسمر اكتشف الخدعة وعرف أنه ابن جاره اللواء جلال صبري، وأصبحا من وقتها أصدقاء، متابعًا: «يوم ما طلبت منه أن يحقق حلمي في حضور تصوير الفيلم الذي يقوم ببطولته في ذلك الوقت، وذهبت معه بسيارته لحضور تصوير مشهد أغنية بحلم بيك في فيلم حكاية حب، وطلبت منه أن أكون ضمن المجاميع الذين يقفون حوله خلال تصوير الأغنية، وهو ما حدث ليكون بذلك اليوم هو أول وقوف لي أمام كاميرا السينما».

فيلم حكاية حب عام 1959 بطولة عبدالحليم حافظ، مريم فخر الدين، محمود المليجي، عبدالسلام النابلسي، فردوس محمد، سيناريو وحوار علي الزرقاني، إخراج حلمي حليم.