القبض على قاتل جدته بالإسماعيلية.. أنهى حياتها وسرق ذهبها بسبب الميراث

ألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد جمال القبض على المتهم بقتل جدته في دائرة المركز للاستيلاء على مشغولاتها الذهبية لبيعها والحصول على مبلغ مالي.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمد عبد الرحيم مدير المباحث الجنائية يفيد القبض على "عبده.م" 35 سنة "صياد" بتهمة قتل جدته وتدعى خديجة.ع 90 سنة خنقا وسرقة المشغولات الذهبية ولاذ بالفرار.

فريق بحث لكشف لفز الجريمة

وكانت قد شكلت مباحث الإسماعيلية فريق بحث ضم النقباء مصطفى العدوي ومنان صلاح ومحمود طارق معاونو مباحث مركز الإسماعيلية استهدفت فحص علاقات المجني عليها والأسرة والمترددين على المنزل وفحص الشارع والكاميرات الموجودة به.

وتوصلت تحريات ضباط المباحث الجنائية وجود المتهم في محيط الحادث وبتكثيف التحريات توصلت إلى ارتكابه الواقعة واستيلائه على مشغولات ذهبية كانت ترتديها العجوز.

مشاجرة بسبب الميراث

واعترف المتهم بارتكاب جريمة الإسماعيلية بعد مشادة نشبت بينه وبين جدته بسبب خلاف على الميراث ومطالبتها بيع بعض الممتلكات بسبب مروره بضائقة مالية، مشيرا في التحقيقات الأولية إلى أنه دفع جدته فسقطت على الأرض مغشيا عليها.

وتابع أنه استولى على مشغولاتها الذهبية وأثناء إفاقتها قرر التخلص منها بخنقها بيديه مما أدى إلى وفاتها في الحال وفر هاربا بالمشغولات الذهبية من المنزل.

ونجحت مباحث مركز الإسماعيلية في إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أرشد عن مكان إخفاء المشغولات الذهبية، فيما قررت جهات التحقيق التحفظ على جثمان المجني عليها وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان.