ضبط مسجل خطر بدولاب مخدرات في فايد بالإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث فايد بالإسماعيلية برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف، القبض على أحد العناصر الإجرامية الخطرة، وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة خلال حملة أمنية مكبرة بدائرة المركز وجرى التحفظ على المواد المخدرة لحين انتهاء التحقيقات.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مركز شرطة فايد يفيد القبض على عنصر خطر وبحوزته ربع كيلو من مخدر البودر ونصف كيلو هيروين وسلاح ناري وثلاث طلقات نارية.

ضبط المتهم

ورصدت تحريات النقيب أحمد حمدي، معاون مباحث مركز فايد، أحد الأشخاص بمنطقة الخنادق دائرة مركز فايد، يدعي "ا.ع"، مسجل شقى خطر لبيعه اكواد المخدرة بنطاق المركز.

وأكدت تحريات المباحث اسبقية اتهامه في العديد من القضايا ما بين مخدرات واستعراض قوة وهتك عرض ومقاومة سلطات واتجار فى المواد المخدرة بشتى أنواعها على نطاق واسع.

ونجحت مأمورية مكبرة برئاسة النقيب أحمد حمدي من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر معه على ربع كيلو بودر ونصف كيلو هيروين وسلاح ناري وثلاث طلقات.

وبمواجهته اعترف بحيازته، للمخدرات بقصد الإتجار، والسلاح الناري والذخائر بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة، وحررت الشرطة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.