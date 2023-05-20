الأمهات من ذوي الهمم: نطالب بتسهيل الإجراءات أولا.. ومتفائلون بالاستجابة لنا

إن للأمهات من ذوى الإعاقة وجود داخل الجلسة الأولى للجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى، والتى ناقشت قضية مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، إذ حضرت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب، ممثلة عن حزب الوفد، والتى تحدثت عن معاناة الأم من ذوى الإعاقة، والتى ترعى طفلاً من ذوى الإعاقة أيضاً، وما ستقدمه لها الدولة من رعاية واهتمام وتسهيل للإجراءات، بصفتها من ذوى الإعاقة المتحركة وتعانى بشكل مضاعف من الأم السليمة، حسب وصفها.

وقالت «مها» لـ«الوطن» إن الرئيس عبدالفتاح السيسى استطاع أن يجمع كل القوى السياسية على مائدة واحدة بالحوار الوطنى، مشيرة إلى أن مشاركتها جاءت بالمحور المجتمعى لحضور مناقشة جلسة قضية الوصاية، للحديث عن الضرورة القصوى لأن تنتقل الوصاية إلى الأم، وتكون تحت إشراف قضائى يحدّد الأجدر فى تبنى الوصاية على الأطفال.

نائبة: لا بد من إنشاء صندوق استثمار للأطفال متحدي الإعاقة

وتحدثت عن فئة ذوى الإعاقة، قائلة: «ما الإجراءات التى ستتخذها الدولة والقانون لنا كأمهات من ذوى الإعاقة ولدينا طفل معاق أيضاً»، مطالبة بتسهيل الإجراءات ومراعاة الظروف الصحية للأمهات: «الأم السليمة وطفلها السليم لما بتيجى تروح مجالس حسبية علشان تاخد فلوس تصرف على أولادها بتعانى من مشكلات كبيرة، ما بالك بقى لو الأم دى ذات إعاقة، سواء قاعدة على كرسى متحرك أو كفيفة أو غير كده؟».

وأكدت النائبة أنه لا بد أن تتخذ الدولة إجراءات كثيرة جداً للتسهيل على الأم والطفل المعاق، خاصة بعد اهتمام الرئيس بهذه الفئة، وضرورة إنشاء صندوق استثمار لهؤلاء، كى يواكب العصر والغلاء حسب وصفها.

الأم المعاقة تعاني كثيرا وبحاجة إلى تسهيلات خاصة

وأشارت إلى أن الأم المعاقة تعانى كثيراً وبحاجة إلى تسهيلات خاصة، تساعدها على استرداد حقوقها، وضمان مصلحة أبنائها، ودعمها لتخفيف العبء عليها، لافتة إلى أنها كأم تجلس على كرسى متحرك لا تستطيع الانتقال بين المحاكم والمجالس الحسبية ورعاية أولادها: «لو الأم السليمة بتطالب بحقوق معينة، فإحنا كأمهات لينا ظروف خاصة مطالبنا مضاعفة.. ومتفائلة بالاستجابة لينا».