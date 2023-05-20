رئيس حزب الإصلاح: الحوار الوطني بداية حقيقية للتنمية السياسية

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحوار الوطني بداية حقيقية للتنمية السياسية، وجاء بعد سلسلة من الخطوات لإثراء الحياة السياسية ومنها مؤتمرات الشباب، مضيفا أن تلك الجهود السابقة نتج عنها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتعبر عن الحقيقة بوجهة نظر مختلفة.

دعم التنسيقية للأحزاب صنع الظاهرة

وأوضح «عبد العزيز» خلال استضافته ببرنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية لما جبريل المذاع على شاشة إكسترا لايف، أن دعم التنسيقية للأحزاب صنع الظاهرة، وأصبح الشباب له دور معزز وتمكنوا من الفوز بالمقاعد البرلمانية والمحلية، مؤكدا أن الشباب حين يحصلون على حقوقهم يؤدون بشكل مختلف.

لفتح المجال العام أمام التنمية

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن إلغاء حالة الطوارئ يؤكد أن القيادة السياسية تتجه لفتح المجال العام أمام التنمية، لافتا إلى أن الفلسفة تكمن في ممارسة السياسية لتمكين القيادات لتكون الأحزاب جسر مابين رأي العالم والمواطن واهتمامته والحكومة، وتجمع الأحزاب الأفكار والاستراتيجيات من القيادة السياسية وتوضحها للشعب.