الحوار الوطني.. مطالب المرأة حماية لتماسك الأسرة (ملف خاص)

اهتمام كبير توليه الدولة المصرية بقضايا الأسرة «سواء الطفل أو الشباب أو المرأة»، باعتبار أن تماسك الأسرة هو أساس تماسك وقوة المجتمع، لذا كان لقضايا المجتمع عموماً، والمرأة خاصة، مقعد مهم على طاولة جلسات الحوار الوطنى، التى تناقش أبرز القضايا والمشكلات التى تعانى منها المرأة، وفى مقدمتها قانون الولاية والوصاية على المال، والعنف الأسرى والجرائم الإلكترونية، وكان الحديث الأول الذى افتتحته لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى برئاسة الدكتورة نسرين البغدادى ضمن فعاليات المحور المجتمعى، قد انصب عن نقل الوصاية إلى الأم بعد وفاة الأب، باعتبارها الأجدر والأحق بتولى مسئولية أبنائها كاملة، ومراعاة مشاعر الصغار وحمايتهم والحفاظ على حقوقهم.

وفى هذا الملف، تستعرض «الوطن» من خلال آراء قيادات نسائية مشاركة فى الحوار، وسيدات غير مشاركات، أبرز مطالب المرأة من هذا الحوار، سواء المتعلقة بمشكلات قانون الأحوال الشخصية، أو مواجهة العنف والابتزاز الإلكترونى، بهدف إصلاح المجتمع والحفاظ على تماسكه وحماية أفراده ومراعاة حقوقهم، وعلى رأسهم المرأة التى تعد العمود الفقرى للأسرة المصرية، أو غيرها من القضايا المتعلقة بالمطالب السياسية، وعلى رأسها زيادة التمثيل البرلمانى، وإلغاء الكوتة.