الدفاعات الجوية الروسية تصد هجوما صاروخيا أوكرانيا على مدينة توكماك

أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس حركة «نحن مع روسيا» فلاديمير روجوف، صد الدفاعات الجوية الروسية، ضربة صاروخية وجهتها قوات كييف لمدينة توكماك في المقاطعة.

وقال روجوف، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية: «مدينة توكماك تعرضت للقصف من قبل الجيش الأوكراني»، مؤكدا أن منظومات الدفاع الجوي الروسية تصدت للهجوم بشكل فعال، وأن هجوم قوات كييف على المدنيين تم اعتراضه.

مدينة توكماك تعرضت للقصف من قبل الجيش الأوكراني

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن القوات الروسية قضت على أكثر من 530 جنديا أوكرانيا، ودمرت 18 طائرة بدون طيار، واعترضت 12 صاروخا أوكرانيا في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعة الماضية.