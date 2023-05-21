كيف خطط المتهمون الثلاثة لإنهاء حياة «ضحية سوهاج»؟.. تربص وطلقة في الرأس

جدد قاضي المعارضات حبس المتهمين الثلاثة بقتل أحد الأشخاص بمنطقة جرجا بسوهاج 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما ألقى رجال الشرطة القبض على المتهمين واقتيادهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعدما كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها جهات التحقيق استيقاف المتهمين السيارة التي يستقلها المجني عليه ونجله وإطلاق الأعيرة النارية مما تسبب في مقتل الضحية.

وخلال جلسة التحقيق السابقة، حضر المتهمين الثلاثة مقيدين الأيدي بالكلابشات في حراسة أمنية مشددة، وتم عرضهم على جهات التحقيق، إذ اعترفوا بارتكابهم للجريمة، وأعترف أحدهم أنه تربطه صلة قرابة بالمجني عليه (شقيق زوجة المجني عليه)، وأقرّ بعلمه من شقيقته بتوجه زوجها صباح يوم الواقعة رفقة نجله لشراء رأس ماشية من سوق الماشية المشار إليه.

وبعد انتهاء جلسة التحقيق مع المتهم أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، وكانت جهات التحقيق عقب حدوث الواقعة ناظرت جثما المجنى عليه وأمرت بنقله الى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

جثة هامدة

وتبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات رجال الشرطة في الواقعة أن البداية كانت بورود إشارة الى رجال الشرطة من إحدى المستشفيات تفيد وصول أحد الأشخاص جثة هامدة ومصاب بطلق ناري في منطقة الرأس، وبالانتقال والفحص وتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة 3 أشخاص.

وحدد رجال الشرطة مكان تواجدهم وتحركت مأمورية وألقت القبض عليهم واقتيادهم الى قسم الشرطة، وتبين أنَّه في يوم الواقعة كان المجنى عليه ونجله متوجهين الى سوق الماضية بمنطقة المنشأة حيث تفاجئوا بالمتهمين يستقلون دراجة نارية معترضين الطريق ومحاولين استيقاف الميكروباص الذي يستقله المجني عليه ونجله.

وعقب ذلك أطلقوا عيار ناري من سلاح كان بحوزتهم مما تسبب في إصابة الأب التي أودت بحياته، وأرشد المتهمين على سلاح الجريمة -بندقية آلية- وطلقات ودراجة نارية دون لوحات معدنية.

العقوبة القانونية

قانون العقوبات تناول عقوبة ارتكاب جريمة القتل، إذ أوضح حسام همام المحامي لـ«الوطن» أنَّ الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».