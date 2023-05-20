إصابة شاب في تصادم موتوسيكل وسيارة ببورسعيد

أصيب شاب في تصادم موتوسيكل مع سيارة ملاكي بمنطقة القنال الداخلي بحي الضواحى ببورسعيد؛ بسبب السرعة الزائدة وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد، مساء اليوم، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه وصل عن طريق سيارة الاسعاف إلى مستشفى السلام، محمد الجرايحي محمد محمد 35 سنة مصاب بخلع بالكتف واشتباه كسر بالقدم اليسرى ويجرى تقديم الإسعافات الأولية له.

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الحادث أن دراجة بخارية كان يقودها المصاب اصطدمت مع سيارة ملاكي أمام محطة وقود بدوي بمنطقة القنال الدخلي بحي الضواحي بسبب السرعة الزائدة.

الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على السيارة والموتوسيكل ونقلهما إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.