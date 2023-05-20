إصابة شاب في انقلاب موتوسيكل بالدقهلية

أصيب شاب بإصابات بالغة، نتيجة انقلاب موتوسيكل على الطريق بمدينة المطرية، وتم نقله إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لاستكمال التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة المطرية، يفيد بإصابة شاب نتيجة انقلاب موتوسيكل خاص به على الطريق بالمطرية، وتم نقله إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين إصابة شاب نتيجة تعرضه لحادث انقلاب دراجة بخارية على الطريق بالمطرية، ويدعى «مصطفى جمال محمد» 16 عاما من قرية العصافرة بالمطرية التابعة لمحافظة الدقهلية.

نقل المصاب إلى المستشفى

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وقامت بنقل المصاب إلى مستشفى المطرية المركزي، وتم توقيع الكشف الطبي عليه، وعمل التحاليل الطبية، والإشاعات اللازمة، من أجل علاجه.

وتحرر محضر بالواقعة وجاري عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.