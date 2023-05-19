إصابة شاب في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

أصيب شاب بكسور متعددة ومتفرقة بمختلف أنحاء الجسم، فضلًا عن بعض الجروح، خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بين عائلتين اليوم الجمعة، في إحدى قرى مركز سنورس بمحافظة الفيوم، حيث بدأت بمشادة كلامية بين الطرفين وتطورت إلى مشاجرة استُخدم خلالها الشوم والعصي، واعتدى خلالها أحد الطرفين على آخر متسببًا في إصاباته.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة الإسعاف إلى مكان المشاجرة لاتخاذ الإجراءات القانونية ونقل المصاب.

بلاغ بمشاجرة بين عائلتين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مركز شرطة سنورس، يفيد ورود بلاغًا إلى شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بالشوم والعصي بين عائلتين بقرية نقاليفة بدائرة المركز ووجود مصاب.

إصابة شخص بالمشاجرة

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور وتبينّ إصابة شخص يدعى حسن عبد الحميد أحمد 34 سنة، بكسور متعددة بمختلف أرجاء الجسم، فيما جرى السيطرة على المشاجرة وفضها، وتكثف قوات الأمن من جهودها لضبط المتهمين.

نقل المصاب للمستشفى

ودفع مرفق الإسعاف بسيارة إلى مكان البلاغ، حيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعه في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليه وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة التي يحتاج إليها بحسب إصاباته.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

السجن والغرامة في انتظار المتهمين

وقال حازم عبد العليم ديوان، المحامي بالنقض، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ جنحة التعدي بالضرب على شخص تتراوح عقوبتها بين السجن عدة أشهر وحتى عام، أو غرامة، وذلك في حال احتاج المصاب إلى علاج أقل من 21 يومًا، ولكن إذا تم إثبات أداة الضرب في المحضر، فإنّ المتهم يعاقب بالسجن ويتم استبعاد الغرامة.

عقوبة التعدي بالضرب على آخر

وأشار إلى أنّه يواجه المتهم عقوبة بالسجن من عام إلى عامين، أو تطبيق غرامة، أو كلاهما معًا في حالة استمرت فترة علاج المجني عليه لفترة تزيد عن 21 يومًا، بينما تتحول الجنحة إلى جناية في حالة حدوث عاهة مستديمة للمصاب، وتتراوح عقوبتها بالسجن بين 3 وحتى 5 سنوات إذا لم تكن متعمدة، وتتراوح بين 3 إلى 10 سنوات إذا كانت متعمدة ومع سبق الإصرار.

عقوبة تصل إلى السجن المشدد

ولفت إلى أنّه يواجه المتهم عقوبة بالسجن لفترة تتراوح بين 3 وحتى 7 سنوات في حالة الضرب الذي يفضي إلى موت، وتصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عامًا في حالة كانت الواقعة مع سبق الإصرار والترصد.