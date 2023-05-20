لو بيتك آيل للسقوط.. إجراءات الحصول على رخصة هدم عقار بالوادي الجديد

تتعرض بعض المنازل للتضرر في محافظة الوادي الجديد، والذي يشكل ذلك خطراً على المواطنين القاطنين فيه، إذ يبحث عدد كبير من المواطنين عن سبل هدم منازلهم القديمة المبنية بالطوب اللبن ليصبح هدمها الحل الوحيد قبل انهيارها على السكان وعليه يبحث الكثيرون عن الأوراق المطلوبة والإجراءات اللازمة للحصول على رخصة من الوحدة المحلية التابعين لها في مراكز المحافظة الخمس الإدارية بقراها المختلفة.

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي خطوات إصدار رخصة هدم عقار آيل للسقوط بمحافظة الوادي الجديد، في ظل الخدمات التي تقدمها لقرائها.

شروط الحصول على رخصة هدم منزل

وفقاً لبيان التنمية المحلية والقوانين المنظمة للعمل داخل الوحدات المحلية بمحافظة الوادي الجديد، إنه من شروط الحصول على ترخيص خاص بهدم المنزل الآيل للسقوط لابد وأن تتوفر الشروط التالية:

- أن تكون البناية غير مخالفة أو رصد مستحقات متأخرة لصالح الدولة.

- أن يكون المواطن طالب الهدم للمنزل مالك الأرض والعقار أو وكيل عمل عنه.

الأوراق المطلوبة للترخيص بالهدم من الوحدة المحلية بالوادي الجديد

- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب الترخيص وأيضاً الأصل للاطلاع عليه .

- أن يمتلك مالك العقار عقد مسجل يثبت فيه ملكيته للعقار المطلوب هدمه.

- أن يكون هناك شهادة من مأمورية الضرائب العقارية التابع لها المبنى المطلوب هدمه.

- لا يوجد أي مستأجرين بالعقار مع تقديم إقرار من المالك موثق بالشهر العقاري.

- قرار نهائي بالهدم والصادر من الجهة الإدارية طبقا للمادتين 90،92 من القانون.

- إرفاق تقرير هندسي عن طريق مهندس خبرته لا تقل عن 7 سنوات يقوم خلاله بتوضيح الطريقة السليمة لتنفيذ عملية الهدم، والاحتياجات اللازمة لتأمين المارة والمنشآت المجاورة.

خطوات الحصول على رخصة بهدم المنزل الآيل للسقوط

- يجب أن يحضر المالك إلى الوحدة المحلية التابع لها قسم الإدارة الهندسية، بمحيط منطقة وملء نموذج خاص بالمطالبة بالحصول على ترخيص بالهدم بعد الحصول عليه من المركز خدمة المواطنين بالمحافظة.

- يتم تقديم الأوراق المطلوبة وضرورة اعتمادها بختم المهندس بالمجلس أو الوحدة المحلية التابع لها واستلام إيصال بها.

- يتم سداد رسوم الفحص.

- استكمال الأوراق المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها بعد فحص الإدارات المختصة بالمنطقة التابع لها.

- تحدد المدة الزمنية لإصدار الترخيص بـ30 يوما من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة، وبدء العمل فور استلام الرخصة.