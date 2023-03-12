إزالة منزل قديم آيل للسقوط في الشرقية حرصا على حياة المواطنين

أزالت رئاسة مدينة القنايات منزلا قديما آيلا للسقوط، ما يمثل خطر داهم على حياة المواطنين وممتلكاتهم، في شارع البحر المردوم، حرصاً على أرواح ممتلكات المواطنين.

جوله مفاجئة لمحافظ الشرقية بالقنايات

جاء ذلك عقب جولة الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لمدينة القنايات للإطمئنان على انتظام سير أعمال توسعة ورصف طريق الترعة المردومة داخل المدينة بطول 2.6 كيلومتر وبتكلفة 20 مليون جنيه لربط الطريق بطريق الزقازيق / القنايات / ديرب نجم للمساهمة في تخفيف حدة الزحام وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

إزالة الأكشاك المخالفة بالقنايات

وخلال جولته في شوارع مدينة القنايات؛ للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين، أمر المحافظ الأستاذ أحمد ضاحي، رئيس مدينة القنايات، بإزالة الأكشاك المخالفة وتنفيذ قرار الإزالة الصادر لمبنى متهالك حفاظاً علي أرواح المواطنين وممتلكاتهم ، فضلًا عن إجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة وإستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات من الشوارع لإعادة الإنضباط للشارع.

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الجهود اليومية بجميع القطاعات الخدمية؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وحفاظاً على الوجه الجمالي والحضاري لشوارع ومداخل المدن.