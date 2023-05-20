مصرع طفل في حريق شقة بإمبابة

لقي طفل مصرعه اختناقا إثر نشوب حريق بشقته في منطقة إمبابة، وجرى نقل الطفل إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى العقيد محمد ربيع مفتش مباحث إمبابة إخطارا من المقدم مؤمن فرج رئيس المباحث، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق في شقه بشارع الشهداء بدائرة القسم، وعلى الفور أمر العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال، العقيد محمد ربيع مفتش المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

ماس كهربائي نتج عنه وفاة طفل

وبالانتقال والفحص، تبين أن نشوب الحريق كان بسبب ماس كهربائي نتج عنه وفاة طفل 4 سنوات مختنقا بالدخان وتفحم الصالة بأكملها، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.