نجاة ربة منزل وأطفالها الستة من حريق شقة بالهرم.. قفزوا على مراتب بالشارع

أنقذ أهالي شارع الضغط العالي بالهرم، ربة منزل وأطفالها من حريق شقة بالطابق الثاني، وتحرر محضر بواقعة الحريق وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل البلاغ

تلقى العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب إخطارا من المقدم أحمد عصام يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق بشقه سكنية بشارع الضغط العالي بدائرة القسم وتم فرض كردون أمني لمنع انتشار الحريق.

انتقال وفحص رجال المباحث

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وبالانتقال والفحص تبين أن الشقة بالطابق الثاني وأن الحريق في صالة الشقة وبداخلها ربة منزل وأطفالها الستة، وتم إنقاذهم بمعرفة الأهالي بعد أن قفزوا جميعا من الشرفة وقام الأهالي بالاستعانة بمراتب لعدم ارتطامهما بالأرض، ولا يوجد أي ثمة إصابات بالأطفال وإصابة ربة المنزل إصابة خفيفة.

سؤال ربة المنزل

وبسؤال ربة المنزل رجحت أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.