مطرانية بني سويف وديرا بوش يتبرعون بـ40 ألف جنيه لمتضرري حريق المعرض

تبرعت مطرانية بني سويف وديرا الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس ببوش، بملغ مالي قدره 40 ألف جنيه لصالح المتضررين من حريق المعرض التجاري «معرض شباب مصر»، في الحساب المُخصص للتبرع، الذي يأتي تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

حريق هائل بالمعرض التجاري في بني سويف

شب حريق هائل في المعرض التجاري «معرض شباب مصر» مطلع الأسبوع الحالي، أسفر عن احتراق 103 محال «باكية» بمحتوياتهم من ملابس ومفروشات وأدوات بلاستيكية، داخل المعرض بالكامل، قبل أن تبدأ شركة المقاولون العرب في إعادة بناء المعرض، بناء على تكليفات القيادة السياسية، وتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، كما قررت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف تعويضات قدرها 60 ألف جنيه لكل متضرر من الحريق داخل المعرض.

مطرانية بني سويف تتبرع بـ20 ألف جنيه

وتبرعت مطرانية بني سويف بمبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه لصالح متضرري الحريق، حيث قال الأنبا غبريال أسقف بني سويف عضو لجنة سكرتاريه المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن المبلغ مساهمة بسيطة للشباب المتضررين من الحريق ومحاولة للتخفيف عنهم، بعد أن فقدوا مصدر دخلهم والوقوف صفا واحدا مع المجتمع المحلي لمواجهة أي أزمة أو مشكلة طارئة تقابل المجتمع السويفي، مشيدًا بتوجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة بناء المعرض مرة أخرى على نفقة الدولة.

وتبرع دير الأنبا بولا في مركز ناصر «بوش» بمبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه، حيث قال القمص باسليوس الأنبا بولا وكيل الدير، هذه مساهمة بسيطة للغاية لدعم الشباب المتضررين، بعد فقد رأس مالهم ومصدر رزقهم، في الحريق الهائل الذي تعرضت له المحلات الخاصه بهم.

كما تبرع دير الأنبا انطونيوس في مركز ناصر «بوش» بمبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه لصالح المتضررين من الحريق، حيث دعا القمص فام الأنطوني، وكيل دير الأنبا أنطونيوس، الجميع للتكاتف لدعم هولاء الشباب المتضررين من الحريق، والتكاتف مع جهود الدولة، والمحافظة للتخفيف من آثار الحريق عليهم وعلى أسرهم.

وسائل التبرع لصالح المتضررين من حريق المعرض التجاري

وأعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، جرى فتح حساب ببنك القاهرة فرع بني سويف، يمكن التبرع من خلاله لصالح المتضررين في حريق المعرض التجاري، بالإضافة إلى إمكانية التبرع في مؤسسة التكافل الاجتماعي خلف مدرسة خاتم المرسلين، والحصول على إيصال بقيمة التبرع لصالح المتضررين.