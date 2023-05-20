إصابة سيدة باختناق في حريق مخزن ملابس بالفيوم

أصيبت سيدة في العقد الرابع من العمر بحالة اختناق شديدة جراء نشوب حريق هائل في مخزن ملابس أسفل أحد العقارات السكنية في شارع الإصلاح الزراعي بمنطقة المسلة بحي أول الفيوم، اليوم السبت، فيما التهمت ألسنة النيران كافة الملابس والأقمشة الموجودة داخل المخزن وحولتها إلى رماد.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، وقوات الشرطة إلى مكان الحريق لإخماد النيران ونقل المصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاع باندلاع حريق في مخزن ملابس

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود بلاغًا للنجدة باندلاع حريق هائل في مخزن ملابس أسفل عقار سكني بمنطقة العبودي بالمسلة قرب القسم.

إصابة سيدة في الحريق

وانتقلت سيارات الحماية المدنية وقوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق على الفور، وتبينّ إصابة سيدة تدعى عبير عادل علي، 47 سنة، بحالة اختناق شديدة جراء الحريق أثناء محاولتها إخماد النيران.

وتمكن رجال الإطفاء من إخراجها من موقع الحريق، ونقلها إلى مستشفى الفيوم العام بواسطة سيارة الإسعاف لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

السيطرة على الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء من السيطرة على حريق مخزن الملابس وإخماد النيران وتبريدها قبل أن تمتد لباقي العقار السكني أو المخازن والمحال المجاورة، بينما التهمت النيران الأقمشة والملابس التي كانت داخل المخزن بالكامل.

فحص مكان الحريق للوقوف على أسبابه

وانتقل المعمل الجنائي إلى مكان الحريق على الفور للوقوف على أسباب الحريق، ومعرفة إذا كان هناك شبهة جنائية في نشوب النيران من عدمه.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.