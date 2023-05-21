والدة فتاة من ذوي الهمم: «نفسي أموت مطمنة على بنتي»

ناشدت والدة فتاة من ذوي الإعاقة تدعى هناء عبد الناصر، محافظ الشرقية والمسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف معاش برنامج تكافل وكرامة لابنتها، حتى يتوفر لها دخل شهري يعينها على متطلبات الخاصة.

هناء عبد الناصر عبدالله محمد شحاته، فتاة عشرينية، مصابة بإعاقة ذهنية، تعيش حبيسة داخل جدران غرفتها، لم تخرج من المنزل سوى مرات معدودة تذهب خلالها إلى وحدات التضامن والشؤون الاجتماعية أملا في الحصول على معاش، حرمت من التعليم، بسبب سوء حالتهم المادية، بحسب تصريحات فاطمه عبدالله إبراهيم شحاته 53 عاما، مقيمة بقرية 4 بحر البقر التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية لـ«الوطن».

وتابعت: «نفسي أموت مطمنة على بنتي قبل ما أموت، ويكون لها معاش تصرف على نفسها»، مشيرة إلى أنها َزوجها ليس لهما مصدر دخل ثابت أو معاش ويبلغ زوجها من العمر 57 عاما، ورغم تقدمه في العمر والأمراض التي يعاني منها، إلا أنه يكافح للعمل «عامل زراعي» حتى يوفر لهم احتياجات الطعام ونفقات علاج ابنته بالكاد.

وأوضحت أنهم يعيشون في منزل بسيط، سقفه معرش بالأخشاب، وقش الأرز، وحجرتين وصالة تعيش فيهم رفقة زوجها وابنتهما المعاقة ذهنيا، وابنها وزوجته وطفليه الثلاثة، مشيرة إلى أن لديها ابن وابنة أخرى، وتزوجت الابنة الثانية بينما مازال ابنها وأسرته يقيمون معهم في نفس المنزل.

وأضافت: «كل اللي بتمناه المسؤولين يصرفوا لابنتي معاش تضامن أو تكافل وكرامة»، لافتة إلى أنهم تقدموا بأوراقها للشؤون الاجتماعية بالحسينية دون جدوى «تقدمنا بأوراق إلى الشؤون الاجتماعية والتضامن في بحر البقر ومركز الحسينية للمطالبة بصرف معاش لها أو حصولها على تكافل وكرامة، وترددنا أكثر من مرة على الشؤون والقومسيون الطبي منذ 3 سنوات وحتى الآن».