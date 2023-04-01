12 حالة إعاقة تحصل على بطاقة الخدمات المتكاملة بدون كشف طبي.. تعرف عليها

أعلنت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، إعفاء 12 حالة إعاقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بدون كشف طبي، وذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها كلا من وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي لحصول الفئات المستهدفة على كارت الخدمات المتكاملة والاستفادة من مميزات الكارت المتعددة.

12 حالة إعاقة تحصل على بطاقة الخدمات المتكاملة بدون كشف طبي

وجاءت الـ 12 حالة إعاقة التي تحصل على بطاقة الخدمات المتكاملة بدون كشف طبي كالتالي:

- الشلل الدماغي.

- الشلل الرباعي.

- الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

- شلل الأطفال الشديد.

- البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم).

- الإعاقات المتعددة.

- الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

- كف البصر.

- فقد السمع التام.

- ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ).

- الإعاقات الذهنية الشديدة.

- اضطراب طيف التوحد.

الأوراق البديلة عن الكشف الطبي

وتابعت وزارة الصحة والسكان بدلا من اجراء الكشف الطبي يتم تقديم عدد من الأوراق وهى على النحو التالي:-

- شهادة الميلاد اذا كان السن دون الـ16 عاما والرقم القومي.

- 3 صور شخصية.

- تقرير طبي تمّ استخراجه خلال الـ3 سنوات ماضية شرط أن يكون متعمد من مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو مستشفيات القوات المسلحة أو الشرطة أو مستشفيات الجامعية والتعليمية.

- وأن يكون التقرير موضح نوع الإعاقة ضمن الـ12 إعاقة.

مميزات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

وعن مميزات كارت الخدمات المتكاملة، قالت الوزارة إنها عديدة وتتضمن الإعفاء من الضرائب والرسوم، والرسوم الجمركية، الإعفاء الجمركي عن الأجهزة التعويضية، والكشف المجاني في المستشفيات والجمع بين معاشين، دخول المناطق الأثرية والمتاحف بالمجان