استشاري جراحة عمود فقري لـ إيمان الحصري: ما أصاب الطفلة «إيناس» من تحدب تسبب في إعاقة حركية

كشف الدكتور هاني عبد الجواد، استشاري جراحة العمود الفقري في جامعة الأزهر، تفاصيل علاج الطفلة السودانية «إيناس»، التي تعاني من تحدب نادر في العمود الفقري، قائلا إن صحة الفتاة حاليا جيدة، إذ كانت تعاني من نوع من التحدب النادر للغاية، ووصل لمرحلة بأن جعلها تنحني أكثر من مستوى الركوع.

إعاقة حركية بسبب الانحناء

أضاف «عبد الجواد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن هذا الوضع الذي كانت عليه الفتاة مجهد للغاية، إذ يشعر الشخص بإجهاد كبير، ما سبب لها إعاقة حركية كبيرة.

وأشار إلى أن عمليات التحدب من العمليات الشائعة، إلا أن حالة الطفلة «إيناس» نادرة، نظرا لأنها وصلت إلى الانحناء الكامل لظهرها، متابعا: «البنت منامتش على السرير لمدة سنة على ظهرها بسبب الانحناء».

أسباب التحدب

ولفت إلى أن هناك أسبابا كثيرة للتحدب، قد يكون بسبب تشوهات في الولادة، أو فقرات غير مكتملة النمو أو نوع من التحدب يصيب الشباب، مشيرا إلى أن التحدب معروف وأسبابه عديدة، لكن حالة «إيناس» خاصة للغاية.