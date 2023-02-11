جامعة أسيوط تحصد عددا من المراكز الأولى خلال مشاركة طلابها في مهرجان «إبداع»

هنأ الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط طلاب أبناء الجامعة من طلاب كلية التربية النوعية على تمثيلهم المشرف للجامعة خلال مشاركتهم فى مهرجان «إبداع»، الرابع لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية والمنعقد في رحاب جامعة الفيوم، ونجاحهم في حصد عدد من المراكز الأولى في عدد من مجالات التنافس في المهرجان، مؤكداً فخر الجامعة واعتزازها بما تحظى به من شباب واعد يحظى بمواهب متميزة في مختلف المجالات.

ملتقى إبداع لكليات التربية النوعية

أوضح الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن ملتقى «إبداع» الرابع لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية تم عقده بجامعة الفيوم خلال الفترة من 5 إلى 9 فبراير الجاري بمشاركة 340 قيادة ومشرف وطالب وطالبة يمثلون 10 كليات تربية نوعية على مستوى الجامعات المصرية.

ويهدف إلى إظهار إبداعات الطلاب ومواهبهم من خلال الفعاليات المتنوعة التي يشملها الملتقى.وأشار الدكتور عبد المولى أن مشاركة الجامعة فى أعمال ملتقى «إبداع» الرابع جاءت جاءت الدكتور وجدى رفعت نخلة عميد كلية التربية النوعية تحت إشراف الدكتورة أبرار مصطفى وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور منتصر القللي رئيس قسم التربية الموسيقية بالكلية، والدكتور سعد محيي الدين مشرف تكنولوجيا التعليم، والدكتور هيثم عبد الرحيم عز العرب مشرف التربية الفنية وتحت تدريب بقيادة الدكتور مودي نشأت، والدكتورة فاطمة فرغلي محمد مشرف اقتصاد منزلي ، والأستاذ صلاح عبد الحافظ أمين الكلية ومسئول الاتصال.

الفوز بالمركز الأول

وكشف الدكتور وجدى رفعت نخلة عميد الكلية وعضو لجنة التحكيم ورئيس الوفد المشارك عن نجاح وفد الكلية المشارك فى أعمال الملتقى فى الفوز بالمركز الأول عام فى التربية الفنية، والمركز الأول عام في الاقتصاد المنزلي، والمركز الثالث عزف في الموسيقى، إلى جانب فوزها جائزة التميز الخاصة لعمل فيلم وثائقي للملتقى في تكنولوجيا التعليم.

كما فاز عدد من الطلاب بمراكز أولى فى عدد من المجالات تضمنت فوز الطالبة أسماء خالد أحمد بالمركز الأول تخصص التصوير، والطالبة سارة زكريا محمد بالمركز الأول فى الإشغال الفنية، والطالب محمود عنتر حسين بالمركز الأول في تخصص الخزف، والطالبة هاجر زكريا محمد بالمركز الثاني في تخصص الطباعة، والطالب مصطفى خلف الله زكى بالمركز الثاني فى تخصص النحت، والطالبة جاكلين فتحي وهيب فى تخصص رسم بجائزة لجنة التحكيم والتميز، والطالبة فاطمة حاتم عبد الوهاب بجائزة لجنة التحكيم تخصص تصميم، والطالبة حسناء رمضان أحمد بالمركز الأول في تصميم الأزياء.

كما فازت الطالبة أمل محمد محفوظ بالمركز الأول مكرر في تخصص كروشيه، الطالبة ندى سيد هاشم بالمركز الثالث تخصص تريكوه، والطالبة ميرنا مسعود زارع مركز تاني غناء فردي والمركز الثالث عزف جماعي، كما فاز الطالب أحمد يحى بجائزة لجنة تحكيم خاصة تخصص تكنولوجيا التعليم .