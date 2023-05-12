أرخص 3 رحلات في مصيف بلطيم.. أسعار تبدأ من 50 جنيها

مع قدوم فصل الصيف، تتزايد أعداد الوافدين لقضاء عطلة الصيف في مصيف بلطيم، الذي يقع على مياه البحر الأبيض المتوسط بمدينة بلطيم في محافظة كفر الشيخ، حيث يستقبل المصيف نحو 3 ملايين زائر سنويًا، وبلغ شواطئه نحو 13 كيلومترًا في شمال البحر المتوسط.

أرخص 3 رحلات في مصيف بلطيم

وأكد محمود الخطيب، مدير العلاقات العامة، بمدينة مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ حركة توافد المواطنين القادمين من جميع محافظات مصر، على مصيف بلطيم، قد شهدت إقبالًا جيدً خلال هذا الشهر الجاري، وذلك بحثًا عن الهدوء والاستمتاع بالهواء العليل وقضاء إجازة سعيدة مع عائلاتهم في فصل الصيف، مشيرًا إلى أنه توجد 3 أرخص رحلات في مصيف بلطيم، وتبدأ أسعارها من 50 جنيهًا، وهي كالتالي:

- سيشن للصور ورحلة فوق التلال الرملية في البرلس القريبة من مصيف بلطيم، بنحو 3 كيلومترات فقط، والاستمتاع بسحر الطبيعة مع جمال البحر، ويبلغ سعر الرحلة ليوم واحد 50 جنيهًا.

- الخروج ضمن رحلات بسيارات تجوب بين بساتين الحدائق في مناطق الشهابية، ومناطق قرى سيدي إبراهيم الدسوقي بالمحافظة، بين جنائن المانجو، والعنب، والتفاح، والبرتقال والموز، ويبلغ سعر الرحلة من 100 حتى 150 جنيهًا، شاملة المواصلات والغداء ليوم واحد.

- رحلات للترفيه والاستمتاع بهواء بحيرة البرلس وجمالها، وسط تدفق الطيور المهاجرة من كل حدب وصوب على البحيرة، وذلك من خلال استقلال المصطافين لمركب شراعي، وقضاء يوم كامل داخل المسطح المائي لبحيرة البرلس، وتناول الأسماك، وزيارة الجزر التي تقع في وسط البحيرة بأسعار تبدأ من 120 حتى 150 جنيهًا ليوم واحد.

استعدادات قصوى لاستقبال الآلاف من المصطافين

وأضاف «الخطيب» إلى رفع درجة الاستعداد للقصوى قبل الزحام الشديد داخل مصيف بلطيم، وذلك خلال عطلة فصل الصيف، لافتًا إلى قص الأشجار وتجميل الأرصفة، وإجراء حملة نظافة شاملة داخل مصيف بلطيم، علاوة على توفير جميع سبل الراحة للزائرين، من مواصلات داخلية ودور عرض سينمائي علاوة على وجود عدد من الأماكن الترفيهية التي تعود على الزائرين بالسعادة والفرح.