أسعار مصيف بلطيم 2023.. تبدأ من 60 جنيها

مصيف بلطيم أحد أبرز المصايف على سواحل البحر الأبيض المتوسط، في مدينة بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، الذي يطلق عليه «مالديف الغلابة»، حيث البحر الصافي والهواء العليل، وأشجار النخيل، والطبيعة الخلابة، بما فيها من كثبان رملية صفراء اللون، علاوة على أن أسعار مصيف بلطيم 2023 في متناول جميع الأسر والعائلات، وكذلك الشباب الذين يرغبون في قضاء عطلة عيد الفطر المبارك بأقل تكلفة.

أسعار مصيف بلطيم 2023 مالديف الغلابة

مع الاقتراب من عطلة عيد الفطر المبارك، تقدم «الوطن»، دليل كامل للزائرين مصيف بلطيم من حيث أسعار مصيف بلطيم 2023، وكذلك الشواطئ التي تطل على مياه البحر الأبيض المتوسط، ذات الأمواج المتلاطمة، ونسمات الهواء التي تهب على المصطافين.

أسعار مصيف بلطيم 2023 وأفضل الشواطئ

تعد أسعار مصيف بلطيم 2023 في محافظة كفر الشيخ، في متناول الجميع، حيث تبدأ إقامة الأسرة ليوم واحد داخل «عشة مصيفية»، من 60 جنيها، و200 جنيه للعشش المصيفية التي تطل على البحر مباشرة، كما يعد شاطئ الأمل، والسلام، والزهرة، والنرجس، أفضل شواطئ مصيف بلطيم، حيث يتوافد عليه المصطافين والزائرين من كل حدب وصوب، بحسب محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة، بمصيف بلطيم.

خدمات متكاملة للمصطافين بمصيف بلطيم

وقال في تصريحات لـ«الوطن»، إن جميع الخدمات من مرافق ومياه شرب، وكهرباء، ومناطق ترفهية متوفرة على أكمل وجه لخدمة رواد المصيف، الذين يتوافدون إليه من جميع محافظات مصر.

ولفت إلى أن مصيف بلطيم يستقبل كل عام أكثر من مليوني زائر ومصطاف على مدار فصل الصيف، ما يجعل الكثيرين يرغبون في الذهاب إليه، كونه من المصايف الهادئة، الذي يمتاز بالطبيعة الخلابة الساحرة، التي تجمع جمال البحر، وبساتين وحدائق أشجار الفاكهة بسواحل البرلس.