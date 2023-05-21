إصابة 5 أشخاص بحوادث متفرقة بكفر الشيخ.. انقلاب سيارة وسقوط من علو

أُصيب خلال الساعات الأخيرة من مساء أمس، 5 أشخاص بإصابات متنوعة في حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

تفاصيل الحوادث

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوصول مصابين فى حوادث متفرقة بنطاق مركز كفر الشيخ، وجار تقديم الإسعافات المطلوبة لهم.

بالانتقال والفحص، تبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام إصابة كل من، «م.ا.ز»، 16 سنة، من مسير، و«أ.م.و»، 30 سنة، من كفر الشيخ، بجروح وكدمات، فى انقلاب سيارة، كما أُصيب «إ.م.م»، 40 سنة، من كفر الشيخ، و«ن.ع.ص»، 22 سنة من محلة القصب، بجروح متفرقة بالجسم، فى مشاجرة، فيما أُصيب «هـ.خ.ا»، 35 سنة، من القرضا، باشتباه كسور، لسقوطه من علو.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.