إصابة 4 في تصادم سوزوكي مع كارو بالقنطرة شرق في الإسماعيلية 

أصيب 4 أشخاص، بينهم طفلان، على طريق الإسماعيلية القنطرة شرق جراء تصادم سيارة سوزوكي مع عربة كارو نقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارة ميكروباص مع عربة كارو أمام كوبري جلبانة شرق قناة السويس دائرة مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية وانتقال قولت الشرطة إلى مكان الحادث.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب، بأربع سيارات إسعاف إلى مكان الحادث نقلت المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق.

وأسفر حادث الإسماعيلية عن إصابة كل من مها فتوح أحمد تبلغ من العمر 31 سنة، مصابة بخلع بالكتف الأيسر وخالد فضالي صالح 55 سنة مصاب باشتباه كسر في القدم اليسرى، وشروق عماد حمدي 11 سنة مصابة باشتباه كسر في الذراع اليسرى، ومصطفى خالد فضالي 6 أشهر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق لإسعافهم ورعايتهم طبيا، جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.