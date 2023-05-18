العثور على جثة طفل في مصرف زراعي بالإسماعيلية

عثر أهالي قرية أبو خليفة التابعة لمركز القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية خلال الساعات الماضية، على جثة طفل في العقد الأول من العمر، غارقا في أحد المصارف الزراعية التابعة للقرية.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد تغيب أحد الأطفال في عمر 7 سنوات من منزله لساعات، وبتكثيف البحث والتحريات جرى العثور على جثمانه في أحد المصارف.

انتقال رجال الشرطة

وانتقل ضباط البحث الجنائي في مركز ومدينة القنطرة غرب برئاسة المقدم مروان الطحاوي إلى مكان الواقعة لفحصها، والوقوف على أسباب وفاة الطفل، فيما جرى التحفظ على الجثمان في ثلاجة مستشفى أبو خليفة لحين انتهاء التحقيقات.

وقررت جهات التحقيق في الإسماعيلية انتداب مفتش الصحة، لمعاينة جثمان المجني عليه، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في وفاته قبل تسليم الجثمان إلى ذوية.

مصرع طفلين في الإسماعيلية غرقا خلال أسبوع

ولقي طفل مصرعه غرقا في قرية السلام بداية الأسبوع الجاري، جراء سقوطه في أحد المصارف التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق دون وجود شبهة جنائية.

وتعرض طفل آخر بمنطقة أبو جازية التابعة لدائرة مركز ومدينة أبوصوير للغرق، خلال لعبة كرة القدم جراء سقوطه في أحد المصارف وغرقه.