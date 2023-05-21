تفاصيل مصرع سيدة على يد حفيدها في الإسماعيلية بسبب الميراث.. سرق مصوغاتها

شهدت محافظة الإسماعيلية جريمة مأساوية خلال الأيام القليلة الماضية، راحت ضحيتها سيدة عجوز في الستينيات من العمر على يد حفيدها خنقاً، بسبب مطالبته لجدته بتوزيع الميراث الخاص بها قبل وفاتها، لمرور بعض أفراد الأسرة بضائقة مالية.

وتعود واقعة جريمة الإسماعيلية إلى يوم الأربعاء الماضي، عندما تلقت مباحث مركز الإسماعيلية إخطارا بالعثور على جثة سيدة تدعى «خديجة.ع»، 90 سنة، داخل شقتها، ووجود شبهة جنائية في وفاتها.

وانتقل ضباط المباحث الجنائية إلى مكان الجريمة في عزبة «الحلوس»، بدائرة مركز الإسماعيلية، واكتشفوا وجود نزيف من الأنف، مع وجود آثار خنق بالرقبة، وأشارت ابنتها إلى سرقة كمية من الذهب كانت ترتديه المجني عليها.

تحديد المتهم

وعلى مدار 24 ساعة اكتشفت المباحث الجنائية عدم دخول أي شخص غريب لمكان إقامة المجني عليها، ورصدت دخول حفيدها وتواجده بالمنطقة قبل ارتكاب الحادث بساعات.

وألقت مباحث مركز الاسماعيلية، برئاسة المقدم محمد جمال، القبض على المتهم ويدعى «عبده.أ»، 38 سنة، صياد، ومقيم بدائرة المركز، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة بعد مشادة نشبت بينه وبين جدته لمطالبته بتسليم أبنائها ميراثهم قبل وفاتها بسبب تعرضهم لضائقة مالية.

وقال المتهم في التحقيقات، إنه اعتدى على جدته فسقطت مغشيا عليها في صالة المنزل، وخلال نقله لها إلى غرفة نومها استولى على مشغولات ذهبية كانت ترتديها، إلا أنها أفاقت خلال السرقة، فخنقها مما أدى إلى وفاتها في الحال.

التحفظ على الجثمان

وقررت جهات التحقيق في الإسماعيلية التحفظ على جثمان المجني عليها في مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، لكتابة تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وإرفاقه في أوراق القضية.

وطلبت جهات التحقيق سرعة إنهاء تحريات المباحث وتسليم الجثمان إلى ذويه لدفنه فور انتهاء أعمال الطب الشرعي، فيما قررت الانتقال لتمثيل الجريمة في مكان الحادث خلال الساعات المقبلة.

محام: الجريمة عقوبتها الإعدام

وقال المحامي محمد حسن، إن الجريمة هي قتل مع سبق الإصرار والترصد مكتملة الأركان، إضافة إلى اقترانها بجريمة أخرى هي السرقة وتصل العقوبة فيها إلي الإعدام شنقا.

واضاف لـ«الوطن»، أن المتهم سينال أقصى عقوبة، لكونه من المُؤمنين على حياة أقاربه، وأنه اقترف الجريمة في حق جدته وهو ما يتسبب في تغليظ العقوبة جنائيا أمام محكمة الجنايات.